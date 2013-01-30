دوللي شاهين: لا أغني لأحزاب ولا أعرف شعار "الحرية والعدالة"

أكدت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أنها لا تقيم أي حفلات لأحزاب حتى لا تدخل في أي صراع سياسي، وذلك في أول تعليق لها على الهجمة الشرسة التي تعرضت لها لغنائها في حفل تحت رعاية حزب "الحرية والعدالة"، الحزب الحاكم بمصر.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" بعد انتشار صور لها وهي تغني وخلفها شعار حزب "الحرية والعدالة"، قالت دوللي: "حفلاتي أقدمها لكل الناس، وأنا كلبنانية لا أعرف شعارات الأحزاب المصرية، ولو كنت أعرف لكنت لن أقبل حتى لا أضع نفسي في خانة معينة".

وأضافت أن الحفلة ترويجية للسياحة في مصر، وهي خيرية و"أي شيء يخص مصر لن أتأخر عنه"، ففضل مصر عليها كبير، طبقاً لتعبيرها.

وأعربت دوللي عن اندهاشها بشأن ما قيل إنها أقامت الحفل يوم 25 من يناير/كانون الثاني في الوقت الذي استشهد فيه عشرات المصريين، حيث قالت إن الحفل لم يكن في هذا اليوم، بل أقيم يوم 22 أي قبل الأحداث بثلاثة أيام، "فأنا متوقفة عن كل الأعمال منذ عامين ولم أطرح ألبومي من أجل التضامن مع هذه الأحداث".

هذا وتستعد الفنانة دوللي شاهين للمشاركة في فيلم إماراتي-مصري موجه إلى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وقالت دوللي إنها خلال الأسبوع القادم سوف تسافر إلى دبي للبدء في تصوير فيلم مصري إماراتي قصير بعنوان (السطوة) مدته عشر دقائق، وهو فيلم سيكون بمثابة التحية والتقدير لسيدة الشاشة العربية نجمة السينما المصرية فاتن حمامة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لهذه الفنانة التي كانت نجمة منفردة بأدائها وموهبتها وأدوارها.

وعن سبب مشاركتها في فيلم قصير، قالت أولا لأن هذا العمل كما قالت موجه إلى السيدة فاتن حمامة، وثانياً إن فرصة مشاركة الأفلام القصيرة في المهرجانات تكون جيدة وهي فرصة للالتقاء بالنجوم الأجانب والتعرف على ثقافتهم عن قرب وهذا شيء ضروري لأي فنان.

والفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والمخرج المصري ماجد أوشى، وهو إنتاج مصري إماراتي مشترك بين K Music مصر وTrucial States الإمارات.

وعلى الجانب السينمائي، أوضحت دوللي أنها تستعد لتصوير فيلم "تتح" الذي يعد أولى مشاركاتها مع الفنان الكوميدي محمد سعد. ورفضت الحديث عن دورها خاصة أن من شروط التعاقد عدم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الفيلم، موضحة أنه فيلم كوميدي.

وعن العمل مع محمد سعد في ظل تعرضه لهجمات شرسة، كونه يكرر نفسه في أدواره، قالت دوللي إن الوقوف بجواره شرف كبير لها، فهو نجم كبير له باع وصيت وشهرة في مصر.

وأوضحت أن ترشيحها للشخصية جاء عن طريق بطل العمل محمد سعد والمخرج سامح عبدالعزيز والمنتج محمد السبكي.