"نعم سيدي" لديانا حداد.. كلمات كويتية وألحان سعودية

انتهى الشاعر الغنائي مبارك الحديبي من كتابة أغنية "نعم سيدي"، التي سيلحنها السعودي طلال، وتغنيها الفنانة ديانا حداد ضمن ألبومها القادم.

وأكد الحديبي أنه لا يمانع من تقديم نصوصه الغنائية إلى ملحنين ومطربين خليجيين أو عرب، إذ سبق له التعاون مع العديد من الأسماء.

وأشاد الحديبي بصوت الفنانة ديانا حداد، وقال إنه من أجمل الأصوات العربية التي تجيد الغناء باللهجة الخليجية أو الكويتية، مضيفاً أنها تتميز بصوت جميل، كما أنها تقدم الأغنية الشعبية بصورة معاصرة من خلال كلمات عذبة وألحان جميلة مليئة بالإيقاعات الأصيلة.

وأبان الحديبي أنه تعامل مع المطربين الرواد، إضافة إلى المطربين الشباب، وأن لكل مطرب أسلوباً يميزه، وعلى الشاعر أن يتماشى مع ذلك الأسلوب، وبالتالي فإن أسلوب كتابة الأغنية في الوقت الحالي يختلف عن كتابة النص الغنائي قبل ثلاثة أو أربعة عقود من الزمن، وهذا أمر طبيعي فلكل فترة سماتها الفنية.

واختتم الحديبي تصريحه لمجلة "القبس"، مؤكداً أن الأغنية الكويتية بخير رغم بعض التذبذب، وهذا أمر طبيعي ولا يخص الأغنية الكويتية فقط بل يشمل الأغنية العربية بشكل عام.