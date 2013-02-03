السدحان: ناصر القصبي مقلد ولا يمتلك إلا 5% من نجومية طاش

شن الفنان عبدالله السدحان هجوماً عنيفاً على رفيق دربه الفنان ناصر القصبي، حيث وصفه بالمُقلد فقط، وأنه لا يمتلك إلا 5% من نجومية طاش ما طاش، ووصف نفسه بالحائز على 95% من نجومية العمل، وفقاً لصحيفة "الشرق".



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقته "الشرق" من السدحان مساء أمس، قال فيه "ناصر زميلي وعزيزي ورفيق دربي، لكن موهبته في التقليد وليس التمثيل، فهو مُجرد مُقلد وليس فناناً، لأن الفنان هو الذي يبتكر الشخصيات الجميلة، كما أنه لا يمثل إلا 5% من نجومية طاش ما طاش".



وأضاف "أنا شايل طاش ما طاش، وأمثل 95% من النجومية فيه، ولدي كركترات جميلة أعمل عليها، ولا تزال راسخة في ذهن الجمهور وجميعها ابتكار، والقصبي لن ينجح دوني، ولا يمكنه أن يعمل دون السدحان، فأنا أقوى من أي شخص آخر. مستطرداً: نعمل الآن على تجهيز مسلسل "طاش بلس"، الذي سيكون رداً قوياً على كل حاسد وحاقد.



وأكد السدحان أن هنالك مؤامرة تدار في الخفاء ضده بمنزل مدير قطاع الإنتاج في شركة "الهدف" عبدالرحمن الزايد، تحت شعار "الملتقى الفني والإعلامي"، وقال "الاجتماع الفني بمنزل الزايد خرابيط، والمؤامرة التي يحيكها لن تهزني، لذلك لا أريد أن يعمل معي مرة أخرى، والقصبي والزايد طلقوا "الهدف" وقاموا بـ"ضف عفشهم" منها".



وعبر الفنان عبدالله السدحان، عن استيائه الشديد مما نُشر مؤخراً ببعض الصحف المحلية، الذي وصفه بالهجوم غير المبرر عليه من بعض الصحفيين، وقال "لا أعلم ماهي أسباب الهجوم عليّ، هل لأنني قاربت على إنهاء التعميد مع التليفزيون السعودي، ويريدون محاربتي في رزقي.



مضيفاً: هنالك بعض وأشدد على "بعض" من الصحفيين مسترزقون وليس لهم ذمة، فمن واجبات الصحافة أن تكون حيادية ومنصفة، ويجب أن يكون لدى الصحافي الحكمة الكافية فيما يقول ويطرحه للقارئ.



موضحاً أنه لا صحة لفك ارتباط قناة دبي معه، لأن العقد مع القناة كان لمدة عام واحد، قدمت من خلالها "طالع نازل" وانتهى العقد المبرم بين الطرفين.



من جانبه، قال الكاتب عنبر الدوسري "استأت كثيراً من الهجوم الشرس -على حد قوله- الذي شنه بعض الصحفيين على الفنان عبدالله السدحان، بعد خروجه من قناة MBC، ولا نعلم من المستفيد خصوصاً في هذه الفترة".

