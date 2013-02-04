رامي عيَاش مؤكداً خبر خطبته: الارتباط مهم للفنان

أكد الفنان اللبناني رامي عياش خبر خطبته في مقابلة خاصة لقناة "العربية"، مضيفاً أن موضوع الارتباط مهم جداً بالنسبة للفنان.

وأضاف أن الفنان مثله مثل أي إنسان عادي يهتم بفكرة الارتباط وبناء البيت، ونفى أن يكون قد تكتم على خبر الخطبة، مؤكداً أنها تمت في إطار ضيق.

وبسؤاله عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفنان بمجتمعه، أكد عياش أن الفنان يجب أن يكون لديه رسالة، لأن الفنان ليس فقط صوتا حلوا، حيث إن هناك الكثيرين يملكون الصوت الجميل. وأضاف أن الفنان دائماً تكون كلمته مسموعة أكثر من غيره من الناس، ولذلك من المهم أن يكون له دور في الحياة.

وعلى الصعيد الفني، رأى عياش أن الفن بدأ يستعيد عافيته بعد ثلاث سنوات من التراجع، وأكد أن الناس بدأت تحن إلى الطرب الحقيقي أكثر من ذي قبل.

وأثنى عياش على تجربة الديو مع الفنانة هيفاء وهبي، وقال إنه قد يعيد معها هذه التجربة من جديد. كما أثنى على الديو الناجح مع الفنان الشعبي المصري محمد عدوية "الناس الرايقة"، والذي وصفه بأنه ديو طربي مع فنان كبير "يُعد مدرسة وقيمة فنية كبيرة بمصر".

وأعلن عن تحضيره لألبوم جديد سيطرح في نصف العام، بالإضافة إلى أغنية جديدة تحت اسم "ما بدي شيء" سوف تطرح بعيد الحب (الفالانتاين).

وبسؤاله عن تعايشه مع الثورات العربية، أجاب بأنه تأثر بها كثيراً بحكم أنه مواطن عربي، كما أشار إلى التأثير أيضاً على الحركة الفنية والحفلات عامة.