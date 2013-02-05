شذى حسون تمثل للمرة الأولى مع فايز السعيد

تشارك الفنانة العراقية، شذى حسون، الفنان فايز السعيد تجربة التمثيل للمرة الأولى، وذلك من خلال المسلسل الإماراتي "يا مالكاً قلبي".



وكشفت شذى حسون أن اتجاهها إلى التمثيل مغامرة، ولكنها غير متخوفة منها كونها تعودت على الوقوف أمام الكاميرا في أعمالها الغنائية التي صورتها خلال مشوارها.

وعن قصة العمل قالت شذى في حوار لها مع "الوطن": "يدور العمل بشكل عام حول ثلاث قصص، لثلاثة مجتمعات عربية كل مجتمع له ظروفه وحياته الخاصة به سيكشف عنها العمل، وألعب دور فتاة عراقية تعيش قصة إنسانية بسبب ابتعادها عن أهلها وتلتقي بشاب هو (فايز السعيد) الذي يحاول مساعدتي، وأتعرض للكثير من المواقف المحرجة والمزعجة التي تجعلني أبتعد عن الاختلاط بالآخرين، إلا أن الشاب الذي التقيت به يسعى لاحتواء مشاكلي، فتنشأ بيننا قصة عاطفية تتضح معالمها في نهاية العمل.



المسلسل من تأليف وائل نجم وإخراج عارف الطويل، وإنتاج وبطولة الفنان أحمد الجسمي، بالمشاركة مع لمياء طارق وحسين المهدي من الكويت وهدى صلاح من تونس وريتا حايك من لبنان وخالد نجم من الأردن.



من جهة أخرى تشارك شذى في جلسات "وناسة 3" التي سيبدأ تصويرها في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث ستقدم ستة أعمال جديدة وأغنية دويتو مع الفنان العراقي وليد الشامي.