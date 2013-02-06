شاكيرا تنشر صورة ابنها ميلان لأول مرة

فاجأت النجمة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، متابعيها على شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بنشر صورة ابنها ميلان لأول مرة، مغردة "قابلوا ابننا ميلان" مرفقة الصورة برابط موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، داعية جميع متابعيها إلى التبرع للأطفال المحتاجين.



ويظهر في الصورة الطفل ميلان بين يدي والده، لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، وهو يقبله على وجنتيه الصغيرتين. وقال الزوجان في تغريدة لهما "شكراً لتقاسم هذه اللحظة التي لا تنسى معنا"، وسرعان ما تداول متابعوها الصورة حيث بلغ عدد إعادة التغريدة 22 ألف مرة تقريبا في أقل من 8 ساعات.

يذكر أنه في هوليوود يمكن للنجم جني ملايين الدولارات من خلال عرض الصورة الأولى للطفل، إلا أن النجمة فضلت جمع التبرعات للأطفال المحتاجين، عوضاً عن ذلك، وقالت: "نأمل أن يحصل الأطفال الأقل حظاً في العالم على احتياجاتهم الأساسية من خلال التبرعات".