ماجدة الصباحي تكون أرشيفاً للسينما المصرية بمتحف على نفقتها

تواصل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي على قدم وساق أعمال المتحف الخاص بها، والذي سيحمل اسم "متحف ماجدة"، وسيجمع بين طياته أرشيف السينما المصرية بداية من الفنان الكبير يوسف وهبي حتى فترة التسعينيات.



وفي تصريحات خاصة لـ"لعربية.نت"، قال السيد الحراني المستشار الإعلامي للفنانة ماجدة إن الفنانة الكبيرة متحمسة للغاية لفكرة بناء هذا المتحف، وهي تعمل عليه منذ عامين تقريباً ويتبقى حوالي 20% ويكتمل تماماً، وأوضح أن مكان إقامته سيكون داخل مجمع ماجدة للفنون الذي تمتلكه النجمة الكبيرة.



وعن أبرز أقسام هذا المتحف قال الحراني إن المتحف سيكون ضخماً للغاية وتتحمل ماجدة كافة تكاليفه من الألف إلى الياء، فهو تجسيد لمراحل السينما المختلفة خاصة أنها كانت واحدة من رائدات السينما المصرية في زمن الفن الجميل.



وتركز ماجدة في متحفها على عنصر الصورة، حيث سيحتوي المتحف على صور لم يتم نشرها على الإطلاق من قبل سواء لها أو لغيرها من النجوم والنجمات بعرض الكواليس من الأعمال وصور لها هي شخصياً، وهي طفلة وبرفقة عائلتها وهي صور لم تظهر للنور من قبل.

