"سر المعبد" ينتقد الإخوان ويحصد جائزة أفضل كتاب سياسي

حصد كتاب "سر المعبد" الذي ينتقد الإخوان المسلمين ويتضمن الأساليب التنظيمية داخل جماعة الإخوان المسلمين وتفاصيل "الصفقات" التي كان يعقدها الإخوان مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات وبعض آليات ومبادئ الطاعة داخل الجماعة جائزة أفضل كتاب سياسي خلال معرض القاهرة للكتاب.



"سر المعبد" صادر عن دار "نهضة مصر" ومن تأليف القيادي السابق في الجماعة ثروت الخرباوي.



ووزع رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد مجاهد ورئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب جوائز أفضل عشر كتب في مختلف المجالات خلال المعرض.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه مصري (1500 دولار) إلى جانب درع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن الفائزين في الفروع الأخرى، كتاب "الذي يربي حجرا في بيته" لطاهر الشرقاوي في الرواية وفي القصة القصيرة "امرأة أسفل الشرفة" لمحمد ابراهيم طه فيما كان افضل ديوان شعر "بشويش" للشاعر أحمد أمين حداد وهو حفيد أهم شاعرين في مصر خلال القرن الماضي صلاح جاهين وفؤاد حداد. وفاز بجائزة أفضل ديوان شعري باللغة الفصحى عمل "تفاحة لاتفهم شيئا" لجرجس شكري.