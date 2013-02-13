أحلام وراغب يشنان هجوماً "تويترياً" على ملحم بركات

استنكرت الفنانة الخليجية أحلام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ماردده الفنان اللبناني ملحم بركات على أثير إذاعة "صوت لبنان"، حيث طالب بسحب الجنسية من الفنانين اللبنانين الذين يغنون بلهجات أخرى غير اللبنانية.

وقالت في تغريدات لها: "يا ملحم بركات الأغنية الخليجية أغنية غنيّة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والأغنية الخليجية ليست أغنية يهودية لكي تطالب بسحب جنسية من يغني خليجي".

وخاطبت أحلام، الفنان ملحم، في تغريدة أخرى لها قائلة: "يا ملحم بركات استمع إلى أغانينا الخليجية، استمع لمحمد عبده، طلال مداح، أبو بكر سالم، عبد الكريم عبد القادر، وستشعر بالفخر أن النجوم العرب يغنون خليجي"، على حد كتابتها.

وفي ذات السياق، شن علامة هجوما على صفحته الخاصة في "تويتر" على بركات، وقال: "ملحم بركات أنا ما رح رد عليك، لكن بردّ عالناس اللي استخدموك حتى تتهجّم عليي وأنت مسكين مش عارف أنهم بيستعملوك بمعركة خسروها من زمان هن وغيرهم، أيضا".

