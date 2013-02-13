حسن يوسف يكشف كواليس الفن في "الولد الشقي"

يستعد الفنان حسن يوسف لإطلاق برنامج يحمل عنوان "الولد الشقي" يروي عبره قصة حياته الفنية منذ دخوله الوسط الفني وحتى الآن، مع الاستعانة ببعض الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية والذين شاركوه في أعماله الماضية.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أشار حسن يوسف إلى أن فكرة البرنامج جاءت خلال جلسة مع الفنان طلعت زكريا. ولفت إلى أنه وافق على الفكرة دون تردد لكن بشرط عدم التطرق إلى حياته الشخصية، لأنها لا تخص أي شخص غيره، بل البرنامج يتطرق إلى كل ما حدث معه داخل الوسط وبداية مشواره ورحلة صعوده الفني.

علاقته الخاصة بالفنانات

وأوضح أن البرنامج فكرته بعيدة تماما عن علاقته الخاصة بالفنانات، لكنه سيتطرق من خلاله إلى أهم الكواليس التي كانت تحدث معه ومع زملائه أثناء التصوير من بينها على سبيل المثال المقالب التي كانت تحدث بينهم دون الإساءة أو التجريح لأي فنان أو فنانة حسب كلامه.

وأشار إلى أنه سوف يستضيف مجموعة من أصدقائه الذين بدأ معهم مشواره مثل الفنان عادل إمام ومديحة يسرى ومريم فخر الدين ونادية لطفي وغيرهم، لكنه في الوقت نفسه رفض ظهور زوجته المعتزلة الفنانة شمس البارودي، مكتفيا بالحديث عن بداية علاقتهما، مبينا أنها رفضت تماما الظهور في أي من البرامج.

وأوضح يوسف أن طلعت يتفاوض حاليا مع أكثر من شركة إنتاج لكي تتولى عملية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته رفض يوسف أن يقوم بإنتاجه على نفقته الخاصة، لأنه لا يرغب في فرض سيرته الذاتية على المشاهد إلا إذا كانت شركة إنتاج متحمسة ومرحبة لهذا الأمر.

