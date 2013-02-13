رحيل رسام الكاريكاتير رمسيس عن عمر يناهز 69 عاماً

رحل رسام الكاريكاتير المصري الفنان رمسيس زخاري، مقدم برنامج "يا تلفزيون يا" مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 69 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وقررت أسرة الراحل أن تقيم الجنازة، الأربعاء، بكنيسة قصر الدوبارة خلف مجمع التحرير، على أن يتم تحديد موعد العزاء يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير.



الراحل "رمسيس زخاري" بدأ مشواره الفني بعد تخرجه من كلية التجارة بالعمل كرسام كاريكاتير بجريدة "روزاليوسف" التي انتقل منها لرحلة أخرى بمجلة "صباح الخير"، خرج منها بفكرة برنامج "يا تليفزيون يا" الذي نفذ أول حلقاته بالتليفزيون المصري عام 1948، واستمر في عرضه كل عام طوال عشرين عاماً.



استضاف رمسيس خلال برنامجه العديد من الشخصيات الفنية من بينها "عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، سهير البابلي، صلاح ذو الفقار، عادل إمام" وغيرهم على شاشة "يا تليفزيون يا" وبجانب الصورة الحقيقية كان يرسم بريشته الصورة التي جمع تفاصيلها في خياله، لتخرج على الورقة البيضاء برتوش تظهر موهبته، وتعليقاً يحمل خفة دم اشتهر بها بين كل من عرفه كشخص طيب القلب وفنان محترف.

