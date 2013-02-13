ليدي غاغا: أنا مكتئبة ومحبطة تماماً

قالت ليدي غاغا، المغنية الأمريكية الشهيرة، في بيان "أنا مكتئبة ومحبطة تماما"، كما صرحت نجمة البوب الأمريكية أمس الثلاثاء بأنها تعاني التهاباً حاداً في المفاصل يجعلها غير قادرة على المشي بشكل مؤقت ما اضطرها إلى تأجيل عدد قليل من العروض المقبلة في أمريكا الشمالية ضمن جولتها العالمية.



وأضافت غاغا "أخفيت هذه الإصابة والألم عن فريق عملي لمدة شهر، لكن بعد عرض الليلة الماضية لم أتمكن من السير". الالتهاب الذي أعانيه يأتي أحياناً بعد التواء في المفصل أو إجهاد أو إصابة.



ونشرت ليدي غاغا رسالة مماثلة في سلسلة تغريدات في صفحتها التي تجتذب 34 مليون متابع على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وقالت "آمل أن أتعافى في أقرب وقت ممكن وأن أكون بحالة جيدة بنسبة 500% مرة أخرى وهذا ما تستحقونه".



وقامت صاحبة أغنية "حافة المجد" بتأجيل عروضها اليوم الأربعاء وغدا الخميس في شيكاغو والسبت في ديترويت والأحد في هاميلتون بأونتاريو. بحسب ما ذكرت "الحياة".



وتواصل ليدي غاغا (26 عاماً) جولتها العالمية منذ عامين، وأظهر موقعها على الإنترنت مواعيد الجولة حتى 20 مارس/آذار، وفي الجولة التي تتضمن أكثر من 200 حفلة سافرت المغنية عبر ست قارات وقالت مجلة بيلبورد إنها حققت سادس أعلى إيرادات في عام 2012.