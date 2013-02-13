ملتقى الخط العربي المعاصر الدولي بالمدينة المنورة

تقيم وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية مسابقة "ملتقى الخط العربي المعاصر الدولي" تحت شعار "المدينة المنورة في عيون الخطاطين" ضمن نشاطاتها بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2013، خلال شهر شعبان 1434هـ الموافق شهر يونيو/حزيران 2013.



وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان أن الهدف من المسابقة هو إثراء فن الخط العربي وتشجيع الخطاطين والخطاطات في الدول العربية والإسلامية على الإبداع والابتكار.



وأشار إلى أن الجوائز المالية التي رصدتها الوزارة للفائزين تبلغ (200.000) مائتي ألف ريال في الخط العربي القاعدي الذي يعطي المشارك فرصة المنافسة بأعمال خطية متضمنة آية أو حديثاً أو شعراً أو حكمة أو جملاً أو حروفاً عربية في مجال فن الخط العربي القاعدي بأنواعه وفروعه وجمالياته الزخرفية، وألوان تعطي ثقافة بصرية جديدة ضمن صيغ جمالية مواكبة للاتجاهات العالمية المعاصرة.



وحدّد الحجيلان شروط المسابقة المفتوحة للخطاطين من الدول العربية والإسلامية من الجنسين ومنها حرية اختيار نوع الخط أو الأسلوب الذي يفضله المشارك، وكذلك المضمون، والمشاركة بعملين كحد أقصى على أن يكون العمل المقدم من إنتاج المشارك وابتكاره وغير منقول أو مكرر، وحديث قدر الإمكان، وألا يكون سبق حصوله على جوائز، وأن تكون الأعمال أصلية وليست مستنسخة أو مطبوعة.



وأوضح أن جميع الأعمال الخطية تعاد لأصحابها بعد المعرض عدا الأعمال المقتناة في حالة فوز العمل الخطي بجائزة تعود ملكيته وحقوق طبعه للوزارة. بحسب ما ذكرت "اليوم".



ولفت إلى إقامة فعاليات مصاحبة للمسابقة مثل أمسية ثقافية عن أعمال الملتقى وورشتي عمل تطبيقية خطية، وتدريبية خطية وزخرفية، إضافة إلى محاضرة في أنواع الخط العربي وجمالياته.