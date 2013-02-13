3000 دولار أسبوعيا أجر ابنة أنجلينا جولي في فيلم "مالفيسينت"

تتقاضى ابنة النجمَين براد بيت وأنجلينا جولي البالغة من العمر أربع سنوات، مبلغ 3000 دولار أسبوعياً عن دورها في فيلم "مالفيسينت" الذي يروي قصة "الجميلة النائمة" والذي تؤدي فيه والدتها دور البطولة.

وبحسب موقع "تي إم زد" الذي اطلع على العقد الخاص بالقاصرين الذي قدمه المنتجون للمحكمة، فإن فيفيان جولي-بيت، تتقاضى أيضاً 50 دولارا في كلّ يوم تصوير.

ويعد أجر فيفيان الأسبوعي أكبر بأربعة أضعاف من البدل الأسبوعي المتوسط للموظفين الراشدين العاملين بدوام كامل، حيث تشير أرقام وزارة العمل الأمريكية إلى أنه في نهاية 2012 كان هذا الأجر يوازي 772 دولاراً.

وتجسد فيفيان في الفيلم دور الأميرة "أورورا" في صغرها، فيما تؤدي والدتها أنجلينا دور الساحرة الشريرة "مالفيسينت".