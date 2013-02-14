عازفة هندية شهيرة تعترف بتعرضها للاغتصاب على يد صديق

أعلنت ابنة عازف آلة السيتار الهندي الأسطوري، رافي شانكار، الخميس، في شريط فيديو بث في إطار حملة عالمية لحقوق المرأة، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي في طفولتها على يد صديق للعائلة.

وشرحت أنوشكا شانكار، وهي أيضا عازفة سيتار شهيرة، كانت تشارك والدها الراحل العزف، أنها قررت الكشف عن سرها دعما لحملة "بليون صوت" المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأهدت رسالتها لروح طالبة طب هندية تعرضت لاغتصاب جماعي على يد ستة رجال ثملين في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيودلهي ثم فارقت الحياة متأثرة بجروحها.

وقالت شانكار في الرسالة التي بثتها على "يوتيوب" من منزلها في لندن: "في طفولتي، تعرضت لاعتداء جنسي وعاطفي طوال سنوات عدة على يد رجل كان أهلي يثقون به كثيرا".

وأضافت: "عندما كبرت، أدركت كمعظم النساء أنني تعرضت لأشكال مختلفة من العنف، لكنني لم أعرف كيف أتصرف، ولم أعرف أنني أستطيع تغيير الوضع".

وتابعت الموسيقية المولودة في الولايات المتحدة: "كفى! أنا أنتفض من أجل نساء بلادي".

وتشهد العاصمة الهندية، الخميس، وتزامنا مع عيد الحب، فعاليات عدة في إطار حملة "بليون صوت"، وسيقوم الناشطون بالغناء وتقديم مسرحيات في الشارع وإضاءة الشموع، وسيهتفون أيضا بشعارات مناهضة للعنف.