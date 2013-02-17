دراما رمضان 2013 خالية من السير الذاتية

في ظاهرة لم تحصل منذ سنوات طويلة في مسلسلات رمضان تختفي من دراما 2013 مسلسلات السير الذاتية، وذلك على الرغم من إعلان صناعها عن تواجدها إلا أن هناك بعض العراقيل التي حالت دون إتمام كافة هذه المشروعات.



وقال الفنان صلاح عبد الله في حديثه لـ"العربية.نت" إنه كان من المفترض أن يجسد شخصية الفنان الكوميدي نجيب الريحاني في مسلسل "الضاحك الباكي"، وأوضح أن المسلسل تعرض لتوقفات عديدة بسبب ما تمر به مصر من أحداث مؤسفة ناهيك، عن الظروف الإنتاجية.



من جانبها قالت ناهد فريد شوقي منتجة مسلسل "الرقصة الأخيرة" الذي يتناول السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي إن العمل متوقف بسبب عدم وجود من يستطيع أن يقوم بشخصية والدها لا في الملامح الشكلية ولا الأداء التمثيلي.



من ناحيته فقد أعلن قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري تأجيل مسلسل "شجرة الدر" لأجل غير مسمى نظرا لعدم توافر السيولة المادية والعمل كان من المزمع أن تقوم ببطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

أما مسلسل "مصطفى ومحمود" والذي يتناول سيرة العالم الجليل دكتور مصطفى محمود فأعلن مؤلفه وليد يوسف تأجيله أو عدم البدء في تصويره في الوقت الراهن لأن العمل في حاجة إلى ميزانية ضخمة للغاية كما أنه يحتاج كذلك لتحضيرات كبيرة.

وقد أشار السينارست عماد قاسم أن سبب تأجيل مسلسله عن محمود المليجي هو عدم توافر جهة إنتاج تتحمس لإنتاج هذا العمل واندهش عماد من ذلك متسائلا كيف تتوانى أي جهة إنتاجية على المشاركة في عمل يرصد حياة هذا الفنان العبقري.



أما مسلسل "الشيخ كشك" فتوقف أيضا نظرا لوجود خلافات بين أسرة الشيخ كشك والقائمين على العمل، وقد أطاح الأزهر الشريف بحلم الفنانة صابرين في تجسيد شخصية أسماء بنت أبي بكر في مسلسل "أسماء"، بعد رفضه إجازة النص خوفا من أن يتسبب العمل في أي انقسام، وذلك طبقا لتصريحات مؤلف العمل بهاء الدين محمد هذا على الرغم من رضوخه للطلب بتعديل النص، إلا أنه وبعد أن قام بتعديله أيضا رفضوه في النهاية.



وأشار الكاتب محمود معروف أن المسلسل الذي يرصد قصة حياة المطربة وردة الذي كان من المزمع أن يكون في رمضان 2013 توقف مؤقتا، نظرا لأن الكتابة لم تنته بعد وهناك بعض الإجراءات الخاصة بالعمل لم تنته بعد بالإضافة أيضا إلى عدم وجود جهة إنتاجية.، الأمر الذي حدث أيضا مع مسلسل محمد عبدالوهاب الذي يكتبه نفس الكاتب أيضا.