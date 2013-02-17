نجوم السينما في سباق مع الزمن لعرض أفلامهم في الصيف

حالة من الاستعداد يعيشها نجوم ونجمات السينما المصرية لإنجاز أفلامهم السينمائية ليتسنى لهم عرضها خلال موسم الصيف القادم، حيث تستمر أيام تصوير معظم الأفلام على مدار خمسة أيام متصلة من بداية الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة، نظرا للأحداث السياسية التي تشهدها مصر من مظاهرات وتجمعات تعوق المخرجين والفنانين عن التصوير في المناطق الخارجية والأماكن المكشوفة، ما يدفع النجوم لزيادة ساعات التصوير لإنجاز أكبر قدر ممكن من الساعات تحسبا لأي أحداث سياسية طارئة.

المنتج محمد السبكى قرر الانتهاء من تصوير فيلم "سمير أبو النيل"، منتصف الشهر الجاري حيث أكد المنتج المصري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه يسعى جاهدا مع أبطال العمل والمخرج عمرو عرفة للانتهاء من تصوير كافة مشاهد الفيلم خلال أيام.



وأضاف السبكي أنه لا يخفي قلقه من الأحداث الدائرة التي أصبحت تهدد عرض الأفلام السينمائية في مواعيد عرضها، حيث تأجل عرض الكثير من أفلام الموسم المنصرم بسبب الأحداث السياسية، ما تسبب في إحباط لأبطال هذه الأعمال بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة التي يمروا بها بسبب عدم استقرار الأوضاع في مصر.



ومن جهته أعلن مؤلف الفيلم أيمن بهجت قمر عبر صفحته الرسمية جملة ساخرة ذكر فيها قائلا "فيلم سمير أبو النيل" قريبا في موسم الصيف لو لسه فيه صيف".

"لوك" جديد بعيدا عن الأضواء

فيما استعد الفنان كريم عبدالعزيز منذ فترة لإطلاق لحيته حتى يكون مستعدا لتصوير فيلمه الجديد "الفيل الأزرق"، حتى يتمكن من بدء التصوير مبكرا، وأكد الفنان كريم عبد العزيز أنه قد اختفى عن الظهور لفترة طويلة حتى يتمكن من إطالة شعر رأسه وذقنه، تماشيا مع الشخصية التي يقدم من خلالها دور طبيب يدعى عمر.



وأضاف كريم لافتا أن اختفاءه عن الصحافة والأضواء كان لحرصه ألا يحرق اللوك الجديد الذي يظهر به للمرة الأولى في السينما المصرية، لافتا أنه يتمنى أن ينتهي من تصوير الفيلم قبل حلول موسم الصيف بفترة كافية تجنبا لأي أحداث سياسية تتسبب في عطلة التصوير أو توقفه.



وأضاف كريم أن الشخصية التي يقدمها من خلال الفيلم ستكون مفاجئة للجمهور، سواء في الأحداث الدرامية أو في اللوك الجديد الذي سيظهر به، وأوضح كريم أن الفيلم مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق"، للكاتب والمصور أحمد مراد والذي يقوم أيضا على كتابة السيناريو والحوار للفيلم الذي يقوم بإخراجه مروان حامد.



من جهته أكد الفنان محمد سعد أن تصوير فيلمه الجديد "تتح" يسير على قدم وساق للإلحاق بموسم الصيف، مؤكدا أنه قد تم تكثيف ساعات العمل مؤخرا للانتهاء من أكبر قدر ممكن من ساعات التصوير قبل سفر المخرج سامح عبدالعزيز لأداء العمرة.



وأعرب سعد عن حزنه الشديد من أحداث العنف التي تمر بها مصر، مؤكدا أنه يثق في شباب بلده وأهدافهم النبيلة التي سوف تدفع مصر للخروج من أزمتها، لافتا أنه على الرغم من حزنه الشديد بسبب تعطيل الحركة الفنية والمعوقات التي تهدد تطور الفن بمصر، إلا أن بداخله أملا بغد أفضل وحرية تفيض على مصر وأبنائها، وديمقراطية تتيح للجميع التعبير عن رأيه بمنتهى الصراحة، مشددا أن لكل ثورة سلبيات وإيجابيات وأنه يجب تحمل بعض الأمور السلبية لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه.