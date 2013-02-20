انطلاق الموسم الثالث من "جلسات وناسة 2013"

ينطلق الموسم الثالث من "جلسات وناسة 2013"، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حظي به الموسمان السابقان، وذلك بمشاركة نخبة من فناني الخليج، وباقة من أبرز نجوم الطرب العربي.



أما عن الإضافات لهذا الموسم فتتمثل في مشاركة عربية أوسع وأشمل، إضافة إلى فناني الخليج، حيث يمتزج التراث العربي بعضه ببعض، ضمن جو موسيقي حافل، يستحضر روح البادية العربية والمعنى الحقيقي لكلمة "جلسات".



وشارك في الموسم الثالث من "الجلسات" أكثر من 55 فناناً عربياً، منهم راشد الماجد، خالد عبدالرحمن، رابح صقر، عبدالله الرويشد، ماجد المهندس، شيرين عبدالوهاب، نانسي عجرم، حسين الجسمي، يارا، نبيل شعيل، أصيل أبو بكر، ميريام فارس، مشاعل، عصام كمال، صلاح الزدجالي، ديانا حداد، فايز السعيد، كارمن سليمان، يوسف عرفات، الطفلة حلا الترك، وغيرهم.



وحول طبيعة "الجلسات"، قال محمد الملحم، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC": "ليس الهدف من جلسات وناسة تقديم مواد تلفزيونية موسيقية فحسب، بل المساهمة في صناعة أرشيف ذهبي يضم الأغنيات الخالدة".



من جهته، وصف مخرج "جلسات وناسة 2013" أحمد الدوغجي جلسات هذا الموسم بـ"المختلفة"، سواء من حيث الرؤية الإخراجية التي اتّبعها، أو من حيث ديكورات الاستديو، وتقنيات التصوير والإضاءة والتسجيل، والتي ستُضفي مجتمعة رونقاً خاصاً لم تشهده المواسم السابقة، أو أي من الجلسات الغنائية الأخرى.

أما الفنان راشد الماجد، فقد علق على "جلسات" هذا الموسم واصفاً إياها بـ"الحدث الفني الاستثنائي"، مضيفاً: "لقد جمعت جلسات وناسة 2013 نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب، فأصبحت جسراً فنياً يربط مختلف أقطار العالم العربي تحت لواء الفن الأصيل، ضمن أجواء خليجية تراثية يُسجل فيها مشاركة واسعة من فنانين توافدوا من مشرق الوطن العربي ومغربه".



14 ساعة تصوير



من جهته، قال خالد عبدالرحمن: "لم أتردد إطلاقاً في المشاركة في هذه الجلسات التي تثري المكتبة الموسيقية مصورة، وتقدم إلى الجمهور أجمل ما تم غناؤه ضمن طابع تراثي تقليدي".



أما الفنان الإماراتي حسين الجسمي فقال: "النجاح الكبير الذي حققته جلسات وناسة جعلها في مقدمة الجلسات الغنائية الخليجية والعربية، والجمهور الخليجي والعربي متعطش لمتابعة الفنانين والفنانات المشاركين فيها".

وصرحت الفنانة ديانا حداد بأنها تحرص على تواجدها الدائم في جلسات وناسة، وقالت: " جلسات وناسة من أهم الجلسات التي يترقبها الجمهور وإني متفاجئة وسعيدة بإشراك فنانين كثر غير خليجيين في هذا الموسم".



وقال النجم الصاعد يوسف عرفات: "هذه هي نقطة التحول الثالثة في حياتي بعد مشاركتي في "عرب ايدول".



الجدير ذكره أن "جلسات وناسة 2013" جرى تصويرها على مدى أكثر من عشرين يوماً متواصلاً، وبواقع أكثر من 14 ساعة تصوير في اليوم الواحد، لتشتمل بعض الجلسات على أغنيات "فردية"، وأخرى "دويتو"، أو "تريّو"، حيث يتشارك في بعض الأحيان مطربون أو ثلاثة في تقديم أغنية واحدة.