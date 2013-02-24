"وصية المعتوه".. الأولى في مسابقة الإبداع الكتابي بالخرطوم

شارك في الدورة الثالثة للجائزة العالمية للأديب السوداني الطيب صالح للإبداع الكتابي 455 كاتباً وناقداً من الوطن العربي بنتاجهم الإبداعي للمنافسة في مجالات القصة القصيرة والنقد الأدبي ثم الرواية.



ويرى المشرفون على المحفل ذي الثلاثة أعوام أنه بدأ مرحلته نحو العالمية فيما يعتبره ضيوف المسابقة من الكتّاب العرب فرصة لتلاقح أجيال مختلفة من الكتّاب.



ويقول رشاد أبو شاور كاتب فلسطيني "كون المشاركة مفتوحة للمخضرمين وكذلك للأجيال الشابة من الكتاب فهذا بعداً مهماً تحققه المسابقة".



ونال كتّاب المغرب العربي والسودان نصيب الأسد من المراكز الثلاثة المتقدمة في مجالات المسابقة وقررت أمانة الجائزة تكريم المشارك الفلسطيني عن روايته التي كتبها من داخل أسوار الأسر قبل أن يتحرر لاحقا.



أما الكاتب الجزائري إسماعيل برير فقد نال الجائزة الأولى عن روايته وصية المعتوه التي تحكي عن حي يقع بجوار ثلاث مقابر للمسلمين والمسيحيين واليهود حيث يقاتل بطل الرواية لأجل تحقيق ذاته.

وتبقى الجائزة العالمية باسم الروائي الراحل الطيب صالح امتدادا لرواياته وقصصه التي شكلت فتحا جديدا في مسيرة الأدب العربي الذي بدأ يؤتي ثماره في اكتشاف أجيال جديدة تعبر عن قضايا وآمال الأمة.