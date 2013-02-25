نجوم الغناء بمصر يردون الجميل لصاحب "غواص في بحر النغم"



أكدت السيدة ميرفت القفاص، زوجة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، في تصريحات خاصة "للعربية.نت" أن هناك فيلماً وثائقياً تم الإعداد له عن حياة زوجها يتضمن أهم مراحل حياته، وكيف بدأت موهبته وتدرجت حتى وصل إلى موقع أهم الموسيقيين في العالم العربي كله، وليس في مصر فقط.

ويتضمن الفيلم أحاديث لكثير ممن ساهم الشريعي في بزوغ نجمهم ومن عاصروه، ويتطرق إلى أهم المواقف الوطنية والآراء الجريئة لصاحب برنامج (غواص في بحر النغم)، وبشكل خاص بعد اندلاع ثورة 25 يناير المصرية التي كان الشريعي من أكبر مؤيديها، وسوف يتم تجميع عدد من لقاءات الفنان الراحل في هذا الفيلم.

وأضافت القفاص أن الحفل الذي ستقيمه دار الأوبرا المصرية تكريما لزوجها الراحل هو لفتة محترمة من الدار التي تعي مكانة هذا الفنان الذي لم يكن تأثير موسيقاه في مصر وفنانيها فقط، بل تعدى حدود الوطن العربي كله، وسيكون الحفل كله تحت إشراف وزارة الثقافة.

وأوضحت أن الاحتفالية سوف تقام يوم الأربعاء القادم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسيتم عرض بعض موسيقاه في الدراما، سواء على المستوى التليفزيوني أو السينمائي. وستغني في الاحتفال تلميذته الفنانة غادة رجب والفنانان هشام عباس وخالد سليم وعدد كبير من مطربي الأوبرا.

واعتبرت القفاص أن هذه الخطوة تعد نوعاً من رد الجميل لهذا الفنان الكبير من فناني مصر.