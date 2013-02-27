بعد أيام قليلة من فوزها بـ"أوسكار" جنيفر لورانس تبيع ملابسها

تُعرض مجموعة من الملابس التي ارتدتها الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس، في الفيلم الذي فازت فيه بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، للبيع في مزاد علني بلوس أنجلوس.

وذكرت "الحياة" عن موقع "بيبول" الأمريكي، أنه بعد أيام فقط على فوزها بأوسكار أفضل ممثلة، عن دور "تيفاني" الذي جسّدته في فيلم "Silver Linings Playbook"، تعرض دار "نايت ساندرز" للمزادات في لوس أنجلوس بعض الأزياء التي ارتدتها فيه للبيع في مزاد علني.

وأشار إلى أن المزاد يستمر 3 أيام وينتهي يوم غد الخميس، ويتضمن معطفاً أسود كتب على أزراره اسم "تيفاني"، وقميصاً وسروالاً وغيرها.

ويبدأ المزاد على كل قطعة معروضة بـ100 دولار ويتوقع أن يجني ما بين 500 و1500 دولار.

يُشار إلى أن لورانس (22 سنة) أدت دور البطولة في الفيلم مقابل الممثل برادلي كوبر، وكانت شخصيتيهما تتدربان على الرقص.