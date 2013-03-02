دوللي شاهين تخوض مغامرة "مين يقول الحق"

أعربت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عن سعادتها وقلقها في الوقت نفسه من خوضها تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى عبر برنامج "مين يقول الحق". وإلى جانب استعدادها لتقديم فوازير رمضان، انتهت من تصوير جزء كبير من مشاهدها في فيلم "تتح" أمام محمد سعد.

وقالت دوللي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن إدارة قناة "القاهرة والناس"، بقيادة طارق نور، والمخرج اللبناني ميلاد أبي رعد، اتصلا بها وعرضا عليها فكرة تقديم البرنامج. وأوضحت أنها كانت مترددة في البداية من خوض تجربة التقديم بشكل عام، لكن بعد دراسة الفكرة أحبتها، ورغبت بالفعل في تقديمها.

ولفتت إلى أنها حين بدأت في تسجيل الحلقات الأولى، لاقت ردود أفعال إيجابية من القائمين على البرنامج، كما أن خبرة فريق الإعداد والمخرج شجعتها على مواصلة التجربة.

وأوضحت أنها لم تشعر بأي خوف أثناء التصوير، لكونها معتادة على الكاميرا، نظراً لخبرتها في السينما والتلفزيون والمسرح، وإن كانت شعرت ببعض القلق، و"هذا شيء طبيعي لأي إنسان يخوض مجالاً جديداً في حياته"، بحسب رأيها.

إلى ذلك، وصفت تقديمها لبرنامج جديد بالمغامرة التي تتمنى نجاحها.

وتحدثت دوللي عن فكرة البرنامج، قائلة إنها خليط ما بين الحوار وبين فكرة برامج الألعاب. وأضافت أنها لا تمثل دور المذيعة، بل ستظهر بشخصيتها كدوللي شاهين بكل عفوية وتلقائية.

فوازير رمضان

وعما يقال عن كونها حلت بديلة للإعلامي والفنان أمير كرارة، الذي سبق وقدم نفس البرنامج قبل سنوات من الآن، أكدت أن أمير قدم هذا البرنامج منذ فترة طويلة، كما أن إدارة القناة كانت ترغب في فتاة لتقديمه، فضلاً عن أن المخرج والقناة مختلفان في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بمشروع تقديمها لفوازير رمضان، فجزمت أن المشروع قائم، ومن الممكن أن يقدم هذا العام أو يتم تأجيله إلى العام المقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنتاجية الحالية.

وعلى الجانب السينمائي، كشفت أنها انتهت من تصوير نصف مشاهدها في فيلم "تتح" مع الفنان الكوميدي محمد سعد، ومن المزمع أن يتم عرضه في ماراثون الصيف السينمائي.

