أحلام: الموسم الثاني من "أراب آيدول" سيكون مختلفاً وقوياً

قالت الفنانة أحلام في برنامج "صباح العربية"، الذي يعرض على شاشة قناة "العربية"، إن الموسم الثاني من برنامج "أراب آيدول" سيكون مختلفاً وقوياً، سواء من ناحية الأصوات المشاركة أو من ناحية التجهيزات الضخمة للبرنامج.



وأضافت أحلام أن التجهيزات مخيفة في الموسم الثاني من البرنامج، مقارنة بالموسم الأول، كما أنها تستعد وبقوة لهذا الموسم على الصعيد الشخصي، وتعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، خاصة فيما يتعلق بإطلالاتها في الموسم الثاني.



ودعت أحلام أيضا جمهورها لمتابعة أخبارها على الـ"twitter، facebook، kik" خلال الموسم الثاني من البرنامج.



وأكدت على "أن أراب آيدول" هو البرنامج الأول على مستوى الوطن العربي على الرغم من ظهور العديد من البرامج الشبيه بعده إلا أنه يبقى الأول.