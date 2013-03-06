أحمد راتب في العناية المركزة إثر أزمة في الرئة

تعرض الفنان أحمد راتب لأزمة صحية عنيفة أودعته أحد مستشفيات محافظة الجيزة، حيث تعرض لصعوبة شديدة في التنفس دخل إثرها العناية المركزة.



وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، قالت ابنته لميس إن والدها شعر بصعوبة شديدة في التنفس وآلام لم يحتملها وعليه تم نقله إلى مستشفى الصفا بالسادس من أكتوبر بحافظة الجيزة، وبعد الكشف والفحوصات تبين أنه يعاني من أزمة في الرئة نتيجة إفراطه الشديد في التدخين، فتم إيداعه غرفة العناية المركزة.



وأوضحت أنه لم يغادر غرفة العناية المركزة حتى الآن، حيث إنه لا يزال تحت الملاحظة الدقيقة، وقد أوضح الأطباء المعالجون أنه من الممكن في حال تحسن صحته بشكل كبير أن يتم نقله الخميس أو الجمعة إلى غرفة عادية على أن يتوقف تماماً عن التدخين وإلا ستعود له المشاكل مرة أخرى.



وأشارت لميس إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين زاروا والدها واتصلوا به، كنقيب الممثلين أشرف عبدالغفور، ونقيب السينمائيين مسعد فودة وسوسن بدر.

اللافت أن مرض أحمد راتب سيضع فريق عمل العرض المسرحي "المحروس والمحروسة" في ورطة، لاسيما أن الفنان من أبطاله الأساسيين.