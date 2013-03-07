معرض الرياض للكتاب يشهد توزيع نسخ مجانية.. وإقبال كبير للنساء

انطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2013 بحضور جماهيري كبير في اليوم الأول المخصص للزوار، بعد أن كان المعرض افتتح رسمياً أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وشهد مقر وكالة وزارة للثقافة والإعلام إقبالاً كبيراً من الزائرين، الذين حضروا للحصول على نسخ من الكتب المجانية التي توزعها الوزارة على الزوار، وتجاوزت الكتب التي وزعت، أمس الاربعاء، أكثر من 6000 نسخة تنوعت ما بين كتب متخصصة بالرواية والقصة والشعر والفن التشكيلي.

ولقي كتاب (أنت قبيحة هذا الصباح) للكاتب السعودي الدكتور فهد العرابي الحارثي إقبالاً ملحوظاً من النساء وكشف المشرف على جناح مؤسسة أسبار للدراسات والبحوث والإعلام أن الأربعين نسخة الأولى للكتاب كانت من نصيب النساء الذين جذبهن العنوان الرئيسي.

ويضم الكتاب سلسلة قصصية لأكثر من 19 قصة متنوعة تصدرتها قصة (أنت قبيحة هذا الصباح) والتي تحدث الحارثي فيها عن باريس وقت الحرب.

ومن جانب آخر زار نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر المعرض، وخلال زيارته أكد أن دورة المعرض هذا العام قدمت الكثير من التجديد والكثير من التنوع وقال: "ركزنا على تطويع التقنية لخدمة القارئ والزائر بحيث تكون هناك أجهزة في كل ركن من أركان المعرض, وهذه الأجهزة أشبه بالصراف الآلي, تستطيع أن تطلع على الكتاب باللغة العربية أو الإنجليزية ومكانه ومعرفة سعره, وهو دليل استرشادي للزائرين للمعرض وفق أعلى تقنية موجودة".

وتابع: "وصل عدد دور النشر الى 790 دار نشر وأضفنا هذه السنة المساحة الخارجية على شكل خيمة فأخذت أكثر من 260 دار نشر إضافية عن العام الماضي"، مشدداً على أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمعرض هو ما يعطيهم القوة والدعم والتشجيع.

وأضاف: "يعطي المعرض قوة شرائية لدور النشر الخارجية والمحلية, ولهذا هناك حرص كبير على المشاركة في المعرض، ووصلنا الى تسجيل 1400 دار نشر سعودية وخارجية, لكننا لم نستوعب إلا 980 نظراً لضيق المساحة, وسندرس مستقبلاً امكانية زيادة مساحة المعرض".

وكشفت إحصائية حديثة عن تجاوز عدد متابعي معرف معرض الكتاب الرسمي على "تويتر" 22490 متابعاً في أقل من يومين على افتتاح المعرض، وأوضحت الإحصائية أن 90% من المتابعين للحساب من مغردي السعودية تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.30%.

ورغم أن الحساب الخاص بالمعرض تم تخصيصه للنقل الإخباري عن المعرض والمسؤولين فيه غير أنه حظي بتفاعل على مستوى الردود، بحيث بلغت ردود المتابعين 40 رد لكل 100 تغريدة من الحساب.