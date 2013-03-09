ناصر القصبي يلغي حسابه في "تويتر" احتجاجاً على "التزوير"

قرر الفنان ناصر القصبي إلغاء حسابه الوحيد في موقع "تويتر"، تعبيرا عن استيائه من الصفحات المزورة التي انتحلت شخصيته واحتوت على كتابات تسيء له وللمجتمع.

وقال في تصريح لـ"الرياض": "قررت حذف حسابي في "تويتر" لكي أقطع علاقتي تماماً بالموقع ولكي لا يقع الجمهور في حيرة بين حسابي الرسمي وبقية الحسابات المزورة، فمنذ الآن لا يوجد لي أي تواجد رسمي في "تويتر" وأي حسابات أخرى هي مزورة ولا علاقة لي بها".

وأوضح القصبي، أن ما دعاه لاتخاذ قرار الإلغاء، هو ما ينشر باسمه في الصفحات الأخرى، حيث احتوت على آراء سطحية وغير لائقة، إلى جانب إساءتها لرموز ثقافية واجتماعية.

وأشار إلى، أنه بحث عن آلية للتخلص من هذه الحسابات المزورة، لكنه وجد أن كل الإجراءات التقنية لن تقف أمام تنامي عدد الصفحات التي تنتحل اسمه، لذلك قرر الابتعاد تماماً ووضع حد بينه وبين "تويتر" "وأريد أن أؤكد للجمهور أن أي تغريدة تقرأونها في تويتر باسمي هي غير صحيحة، ولا علاقة لي بها إطلاقاً".

يذكر أن "تويتر" شهد في الفترة الأخيرة ظهور صفحات كثيرة تحمل اسم ناصر القصبي، وأغلبها يمتلك عدداً كبيراً من المتابعين الذين يعتقدون أنها للنجم السعودي المعروف.