مخاوف من عدم نجاح أفلام السينما المصرية في موسم الصيف

تستعد دور العرض السينمائية قريبا للدخول في معترك سينمائي جديد، وهو موسم الصيف الذي يعد الأكثر أهمية لدى المنتجين والفنانين، ويأتي هذا الموسم خليطا بين أفلام النجوم القائمة على الإنتاج الضخم، وبين أفلام نجوم الصف الثاني والوجوه الجديدة، حيث يدخل الاثنان صراعا على البقاء، خاصة في ظل ما تعانيه السينما من ركود.



أول الأفلام التي انتهى تصويرها تماما فيلم "الحرامي والعبيط" ، الذي يعد الأول من نوعه، الذي يجمع بين كل من النجمين خالد صالح وخالد الصاوي، مع أنهما التقيا من قبل على المسرح، عند ما كانا هاويين، قبل أن يصلا لمرحلة الاحتراف.

وعن مدى تخوف خالد صالح من الدخول في هذا الموسم في ظل الاعتصامات والأحداث التي تشهدها مصر، قال إنه لو فكر بهذا المنطق سيجلس في بيته ليس هو فقط، بل وكل صناع السينما الآخرين، لكن لابد وأن يعمل الجميع.

وتحدث صالح عن دوره قائلاً: إنه يجسد من خلال الفيلم شخصية (العبيط) وإنه سيظهر ببشرة سمراء قاتمة قد تخيف الجمهور، أما خالد الصاوي فيجسد شخصية الحرامي.

فيلم "الحرامي والعبيط" تشارك في بطولته روبي، وعايدة عبد العزيز، وضياء الميرغني. والقصة من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد مصطفى.

ولأول مرة سينمائيا يلتقي النجمان أحمد مكي واللبنانية نيكول سابا في تجربة فيلم "سمير أبو النيل"، للمؤلف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد السبكي، الذي قال إنه غير متخوف على الإطلاق على فيلمه، وإنه من أكثر المنتجين الذين يغامرون، مشيراً إلى أن السبكية تعد الشركة الوحيدة تقريبا، التي أنتجت سينما في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث خشي الكثيرون على أموالهم، إلا أن استمرار الصناعة شيء نحرص عليه.



أفلام بتكلفة قليلة



وبعيدا عن أفلام النجوم، سيخوض موسم الصيف السينمائي عدد من الممثلين الشبان والوجوه الجديدة، وهي أفلام تعتمد على التكلفة الأقل، مثل فيلم "هيصة" للممثلة الشابة راندا البحيري التي تخوض السباق أيضا بفيلمها "بوسي كات" والذي يعد أول بطولة سينمائية مطلقة لها.

وفيلم "بوسي كات" تأليف وإخراج علاء الشريف، ويشارك في بطولته مع البحيري كل من انتصار، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وعادل عبد الرازق، ونور وبسيم، وهالة السعيد وصوفيا ومنير مكرم.

أخيرا يشارك فيلم "زجزاج" وهو أول بطولة سينمائية لمحمد نجاتي، وريم البارودي، في هذا السباق وقد أعربت ريم عن سعادتها بهذه التجربة، خاصة وأن المنتج شاب يسعى للحفاظ على استمرارية السينما المصرية ولم يخش أن يغامر بأمواله مثل الكثيرين.



وعن الشخصية التي تقدمها قالت ريم إنها تجسد شخصية سيدة مطلقة، وترصد من خلال قصتها نظرة المجتمع لمن تمر بنفس ظروفها.

زجزاج بطولة ميرنا المهندس، وعايدة رياض، وسعيد طرابيك، وصبري عبد المنعم، وناهد ماهر، وإخراج أسامة عمر.