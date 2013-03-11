البرازيلي "جيلبرتو جيل" يفتتح مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز أن الموسيقي والمغني البرازيلي جيلبرتو جيل والمغنية المصرية الشابة دينا الوديدي، سيقدمان أولى حفلات مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز في 21 من مارس آذار الجاري والذي يستمر ثلاثة أيام على مسرح الجنينة في حديقة الأزهر.

وذكرت "الحياة" أن دينا والوديدي تلميذة للفنان البرازيلي، ونشأ تعاون بينهما العام الماضي من خلال شركة "رولكس" الشهيرة للفنانين المتميزين في الكثير من المجالات من رسم ومسرح وغيرهما.

وتشاركا منتصف العام الماضي في أول مشاركة فنية في مهرجان "باك تو بلاك" في لندن وتوالى العمل بينهما، فشاركته الغناء في كثير من المهرجانات الدولية لموسيقى الجاز.

وسيكرّم جيل في أول زيارة فنية له للقاهرة في حفلة الافتتاح تقديراً لدوره الفني على مدى أكثر من نصف قرن.

وإضافة إلى المسيرة الفنية لجيلبرتو جيل، سبق له أن تولى وزارة الثقافة البرازيلية إلى جانب اختياره سفير السلام لمنظمة اليونيسف. وهو حاصل على تسع جوائز غرامي، وأصدر 55 ألبوماً.

وسيكون ضيف شرف الحفلة الختامية الموسيقي اللبناني زياد الرحباني.

