رومانسية مختلفة تجمع محمود بوشهري وشهد الياسين

يصوّر حالياً في دبي مسلسل خليجي بعنوان "محال" محمود بوشهري وشهد الياسين، ويحكي المسلسل بحسب ما ذكرت "الراي" الكويتية قصة حب قد تكتمل للنهاية، وقد لا تستمر في ظل تدخل أطراف أخرى بهدف مصالح معيّنة.

العمل يضم في طياته جملة من الأحداث والقصص الاجتماعية تطرح في قالب رومانسي جميل بدأ يندثر في السنوات الأخيرة، ليكشف جوانب مهمة في الحياة العامة، وأصبحت الأغلبية تلهث وراء المادة لتأمين المستقبل إلى أن طغت الهموم على التعاملات الإنسانية.

يذكر أن مسلسل "محال" قصة وائل نجم وإخراج سلطان خسروه، ومن بطولة عبدالرحمن العقل، وجاسم النبهان، وعبدالمحسن القفاص، وشهد الياسين، وأحمد السلمان، ومحمود بوشهري، ومشاري البلام، ولطيفة المجرن، وفاطمة الحوسني، وهدى صلاح وملاك، والعمل من إنتاج مازن عياد.

