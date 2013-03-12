"قصر الحصن" يحتفي بأكثر من 250 عاماً على إنشائه

أجواء احتفالية مفعمة بالتراث سادت الاحتفاء بمرور أكثر من 250 عاماً على إنشاء "قصر الحصن" في أبوظبي، أقدم بناء تاريخي في الإمارة والذي كان مقراً للحاكم في ذلك الوقت.

وبهذه المناسبة، أكد عبيد الفلاسي، مدير مشروع في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن القصر مهم للإمارة لأن أول حجر حكم وُضع فيها، ومنه بدأ حكم آل نهيان.

ومن جهته، كشف العقيد سيف الشامسي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي أُنشئت عام 1957 بناءً على الدور الذي يقوم به "المطارزة"، وبعدها تم العودة إلى الكتب لمعرفة مسمى الشرطة.

فبين أدوات الماضي وعادات الأولين ومهن الأجداد يستطيع الزائر تكوين فكرة عامة عن المشهد المعيشي في حقبة ما قبل النفط في صورة بانورامية حية.

كذلك، يحتفل المهرجان بالبحر وما ارتبط به من صناعة السفن والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، مصدر الرزق الوحيد لأهل الإمارة آنذاك، وصولاً إلى حكايات الأجداد.

كما يستعرض أسواقاً تراثية قديمة، عادت لتنبض بالحياة مجدداً عاكسة أسلوب حياة الأجداد وعادات الترحاب وكرم الضيافة في لوحة تعيد إلى الأذهان ذلك الزمن الجميل.