جائزة اليونسكو - الشارقة إلى الجزائري الشريف ومركز لندني

فاز الكاتب والأكاديمي الجزائري مصطفى الشريف، والمركز العربي البريطاني (المملكة المتحدة) بجائزة اليونسكو/ الشارقة للثقافة العربية لعام 2013. واختارتهما لجنة التحكيم الدولية الخاصة بالجائزة والمؤلفة من خبراء مرموقين معروفين بأدوارهم في نشر الثقافة العربية في العالم.

وستقوم المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بتسليم الجائزة في حفل يُقام بمقر اليونسكو في 25 أبريل/نيسان المقبل، نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الخميس.

ويسهم الجزائري الشريف منذ أكثر من 30 عاماً في تعزيز الحوار بين الثقافات والتعريف بالثقافات العربية - الإسلامية، وإلى جانب عمله في السلك الدبلوماسي ونشاطه كرجل سياسة، كرّس جانباً من مسيرته للتدريس العلمي.

وبصفته باحثاً أنشأ وحدات تعليمية لتدريس الحضارة والثقافات العربية - الإسلامية في جامعة الجزائر وفي المدرسة العليا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجزائر، وكذلك في جامعة كاتالونيا المفتوحة (من طريق التعلم الإلكتروني)، وهو شريك مؤسس لمجموعة الصداقة الإسلامية - المسيحية والمنتدى العالمي الإسلامي - الكاثوليكي، ونُشرت له مؤلفات عن الإسلام والحوار بين الأديان.



أما المركز العربي البريطاني (المملكة المتحدة)، فهو منظمة مستقلة لا تستهدف الربح، وتعمل على تعزيز التعريف بالعالم العربي، ومن أنشطة هذا المركز تنظيم أنشطة ثقافية، ودورات لتدريس اللغة العربية وفن الخط العربي، وعلى رغم محدودية الموازنة المتوافرة لهذا المركز، فهو يقوم بتنظيم الكثير من الاأشطة، بالتعاون مع هيئات أخرى، وله شبكة واسعة وشركاء يعملون في مجال تعزيز الثقافة والفنون العربية في بريطانيا، ويسعى المركز جاهداً لمكافحة أشكال التحيز التي تنال من الثقافة والمجتمعات العربية، عن طريق تنظيم حلقات للنقاش وموائد مستديرة.

وترمي جائزة اليونسكو/الشارقة للثقافة العربية، التي أُنشئت بمبادرة من حكومة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مكافأة جهود شخصيتين أو منظمتين إحداهما من بلد عربي والأخرى من بلد غير عربي، بفضل جهودهما الكبيرة المبذولة في نشر وتعزيز الثقافة العربية في العالم. وتبلغ قيمة الجائزة 60000 دولار أمريكي يتقاسمها الفائزان بالتساوي.