"جرسونيرة" أول فيلم مصري تدور أحداثة في مكان واحد لساعتين

في سابقة هي الأولى من نوعها على السينما المصرية تم تصوير فيلم (جرسونيرة) في لوكيشن واحد فقط، وبثلاث شخصيات لا يظهر غيرهم في الأحداث، وهو ما يعد تيمة غير تقليدية على الإطلاق.

"العربية.نت" حضرت أحد أيام تصوير العمل في بلاتوه 2 بجهاز السينما والتقت أبطاله:

وقال المؤلف حازم متولي لـ"العربية.نت" إن الفيلم تدور جميع أحداثه في لوكيشن واحد فقط، وأحداثه تعتمد على الجانب النفسي أكثر من مجرد أنه سيناريو وحوار فقط.

وأضاف "الله يكون في عون الثلاثة فنانين فالمسؤولية عليهم كبيرة، لأن العمل مرهق بكل تفاصيله".

من ناحيتها قالت الفنانة غادة عبدالرازق إن العمل وإن كان أجهدها بشكل كبير فإن اختلافه عن كل الأعمال التي سبق وقدمتها جعلها سعيدة للغاية، وأشارت إلى أن تصوير العمل في لوكيشن واحد حدث جديد على السينما المصرية تماما، وإن كان سبق وتم عمله عالميا لكن على نطاق المنطقة العربية كلها لم يحدث.

وتطرقت غادة للحديث عن دورها قائلة إنه يحمل تفاصيل عديدة وتمر من خلاله بأكثر من مرحلة، حيث تعيش قصة حب مع شاب تكتشف لاحقاً أنه يعاملها كما لو إنها امرأة معدومة الأخلاق، ومن هنا تنشأ بعض الصراعات بينهما.

هذا وتظهر غادة من خلال هذا الفيلم بلوك جديد، حيث ترتدي عدسات لاصقة ملونة وتستعين بشعر مستعار.

من جانبه قال الفنان نضال الشافعي إنه يجسد شخصية سامح، وهو سفير لإحدى الدول يقيم علاقة مع سيدة ثرية والتي تجسد شخصيتها غادة عبدالرازق، وأوضح أن الفيلم بشكل عام يتطرق إلى العلاقات الإنسانية التي تحمل الكثير من التناقضات.

أما الفنان الأردني منذر رياحنة فيجسد من خلال الفيلم شخصية نصاب وتاجر مخدرات.

من ناحيته قال مخرج الفيلم، هاني جرجس فوزي، إن العمل تدور أحداثه في ساعتين وتم تصويره على مدار شهر كامل وتحدث عن مغزى عنوان الفيلم قائلا إن كلمة (جرسونيرة) تعني المكان الذي يتجمع فيه الأغنياء لمقابلة أصدقائهم والجلوس على راحتهم كما يحلو لهم، وأشار إلى أن العمل لا يحتوي على مشاهد ساخنة مثلما قد يعتقد البعض وسيتم عرض الفيلم في شهر مايو/أيار القادم.

وقال إن التصوير في مكان واحد نوع من المغامرة والتحدي وإنه وجد صعوبة في بداية الأمر وكان سيتراجع عن الفكرة إلا أنه بطبعه شخص مغامر، لذا قرر أن يدخل التجربة، وأشار إلى أن العمل رغم أنه كله في مكان واحد فإن عنصر الإبهار في الصورة والديكور والأحداث والشخصيات وكل تفاصيل الفيلم ستجعل المشاهد يعيش في حالة خاصة ولن يشعر بالملل على الإطلاق.