ليدي غاغا تتزوج بطل مسلسل "مذكرات مصاص الدماء" هذا الصيف

كشفت تقارير إعلامية أن المغنية ليدى غاغا تستعد للزواج من الممثل تايلور كيني، بطل مسلسل "فامباير دايريز" (مذكرات مصاص الدماء) هذا الصيف.

ونقلت "الشرق" ما قالته منسقة الأغاني، ستار لايت، الصديقة المقربة لغاغا، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، "أصبحت الأمور أكثر جدية بينهما"، وأضافت "أخبرتني أنها تحبه، وهذا أمر يمكن أن تلاحظه بمجرد أن تراهما".

وأشارت ستار لايت، إلى أن ليدي غاغا قامت بتقليص جدول أعمالها خلال الصيف استعداداً لحفل الزفاف. ويذكر أن غاغا وكيني تعارفا في سبتمبر/أيلول 2011 عندما اختارته غاغا ليشاركها في التمثيل في فيديو أغنية "يو آند آي" (أنت وأنا).

