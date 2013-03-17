أزمة عرض تواجه أول فيلم سينمائي من إنتاج الإخوان

أكد عز الدين دويدار، مخرج فيلم "تقرير"، الذي منعت نقابة المهن التمثيلية، عرضه جماهيريا، أن أسرة الفيلم تعرضت لهجوم، مساء السبت، من مجموعة من النقاد، خاصة بمنع عرض الفيلم بأي دار عرض وتهديدهم باللجوء للقضاء بدعوى أن الفيلم لم يمر على الرقابة.

جدير بالذكر أن فيلم "تقرير" هو أول فيلم سينمائي لشركة "سينما النهضة" التابعة لجماعة الإخوان، وكان من المقرر له أن يطرح خلال أيام. والفيلم بطولة الفنان محمد شومان ومجموعة من الوجوه الجديدة، ومن إخراجِ عزالدين دويدار.

وأوضح دويدار، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أسرة الفيلم وحضره مخرج الفيلم وأحمد الريدي أحد الممثلين والمنتجين بالفيلم وبعض من أبطال العمل، أن هناك المئات من الأفلام المستقلة القصيرة والطويلة لم تمر على الرقابة وعرضت جماهيريا، بل وفي قاعات حكومية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن صناع الفيلم لجأوا إلى جبهة الدفاع عن حرية الإبداع، والتي لم تصدر بيانا بشأن أزمة الفيلم، على الرغم من تضامنها ببيانات رسمية مع حالات مشابهة، مؤكدا على أن الفيلم لا يهدف للربح.