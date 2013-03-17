"أراب آيدول".. مواقف طريفة وحناجر حالت دون الشهرة

من مواقف طريفة أبطالُها مشاركون راهنوا على زيّهم ونجومِهم المفضلين للعبور إلى ضفة الشهرة.. إلا أن حناجرهم وقفت حائلاً دون ذلك. لكنهم وجدوا طريقهم إلى قلوب المشاهدين بمواهب أخرى غير قدراتهم الصوتية التي كان من المفترض أن تكون سبيلهم إلى القلوب.

وقد حضر بعض المشاركين أمام لجنة التحكيم في النسخة الثانية من البرنامج الغنائي "أراب آيدول" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي"، فيما غابت أصواتهم التي راهنوا عليها لكسب اللقب الأغلى.

ورغم فشلهم المدوّي في تجارب الأداء أمام لجنة التحكيم، إلا أنهم نجحوا بطريقة أو بأخرى في دخول عالم الشهرة ولو من بابه الخلفي.

وأطل البعض منهم على الجماهير من نافذة البرنامج في أشكال لافتة وجملة ادعاءات ووعود زائفة، سرعان ما تكشفت مع إطلاق العنان لحناجرهم.

وفيما نجح البعض في التشبّه - ولو بالشكل - بعدد من نجوم الفن العرب أو العالميين، بقي آخرون بعيدين كل البعد شكلاً ومضموناً عن نجومهم المفضلين.

وفي المقابل كشفت الحلقات الأولى من البرنامج عن العديد من المواهب الواعدة التي من الممكن أن يكون لها حضور كبير على الساحة الفنية مستقبلاً.