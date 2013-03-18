أسرة الموسيقار عبدالوهاب تقاضي كارول سماحة بسبب أغنية

حالة من الاستياء أعربت عنها أسرة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، بعدما فوجئوا بأن هناك أغنية من أغاني الألبوم الجديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والتي استعانت في مقدمتها اللحنية بلحن أغنية "ليلة حب" التي غنتها أم كلثوم والتي لحّنها الموسيقار محمد عبدالوهاب عام 1973، لتصبح هي التيمة الموسيقية لأغنيتها "وحشاني بلادي" التي أطلقتها ضمن ألبومها الجديد "إحساس".

فقد أكدت السيدة عفت عبدالوهاب أن أسرة الموسيقار الراحل لم يكن لديها أي فكرة عن هذه الأغنية، ولم يتواصلوا مع الفنانة كارول سماحة أو حتى شركة روتانا القائمة على إنتاج الألبوم، ولم يؤخذ برأي أسرة عبدالوهاب في استغلال اللحن.

ولفتت إلى أنهم قد لجأوا للمستشار القانوني الخاص بالأسرة لتولي الأمر واتخاذ اللازم، مشددة على أنهم سوف يتقدمون بدعوى قضائية في حال ما تأكدوا أن اللحن قد تم تشويهه فيما يؤثر على تراث قامة فنية مثل عبدالوهاب، وهذا سيتوقف على قرار المستشار القانوني بعد التحقق والتواصل مع شركة روتانا.

"روتانا" تؤكد شراء اللحن من "صوت القاهرة"

ومن جهته أكد سعيد إمام، المتحدث الإعلامي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهي الشركة القائمة على إنتاج ألبوم "إحساس" للفنانة كارول سماحة، في تصريح خاص لـ"العربية نت"، أن روتانا قامت بشراء اللحن منذ شهرين من شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، وهي الشركة الأصلية المنتجة لأغنية السيدة أم كلثوم والتي قام بتلحينها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.

ولفت سعيد إمام إلى أن شركة "صوت القاهرة" قامت بإتمام عملية بيع اللحن لشركة روتانا بعد اتفاق مع ورثة محمد عبدالوهاب, وهذا طبقاً للعقود المبرمة بينهما؛ لأن شركة صوت القاهرة لديها الحق في التوزيع والنشر, بمعنى أن لها حق إعادة استغلال اللحن أو بيعه.

وأضاف سعيد إمام أن حقوق استخدام اللحن مستوفاة قانونياً، ولا يمكن أن تقدم شركة لها اسمها كـ"روتانا" على أي عمل تنتهك فيه حقوق الغير، وأكد المسؤول الإعلامي عن "روتانا" أن الشركة لم يصلها أي بلاغ قانوني يدينها في ما يخص هذا اللحن.

ومن جهته أكد ماريو أسطا، المتحدث الرسمي عن الفنانة كارول سماحة، أنهم لم يتعرضوا لكلام الأغنية بل إنهم قاموا باقتطاع جزء من موسيقى المقدمة، وأعاد الفنان جان ماري رياشي التوزيع الذي تم إضافته للأغنية، لافتاً إلى أنهم استوفوا كل الشروط المطلوبة لإعادة توزيع المقدمة الموسيقية لـ"ليلة حب"، خاصة أنه ذكر في غلاف الألبوم اسم ملحن الأغنية الأصلية محمد عبدالوهاب إلى جانب اسم كاتب كلمات وموزّع "وحشاني بلادي".