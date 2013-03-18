"بس دقايق".. برنامج على "يوتيوب" يحلل أحداثاً اجتماعية سعودية

"بس دقايق".. برنامج على "يوتيوب" يسلط الضوء على أحداث اجتماعية سعودية تحدثت عنها الصحف، يسردها مقدم البرنامج فهد سال من زوايا عدة تخص المجتمع السعودي.

عن بداية البرنامج يقول فهد سال في اتصال مباشر مع برنامج "صباح العربية": "بدأت فكرة البرنامج عندما كنت ببريطانيا لمدة 4 سنوات، وعند عودتي للسعودية، نظرتي حينها للمجتمع السعودي جعلتني أظهر برنامج "بس دقايق".

وعن مضمون البرنامج قال فهد: "البرنامج عبارة عن بعض الدقائق أتحدث بها مع المواطنين، وألفت نظرهم إلى الأمور التي يجب الانتباه لها في الصحافة أو السوق السعودي، والشركات وغيرها".

وأضاف سال بالنسبة للمواضيع التي تطرق لها البرنامج: "التعليم السعودي، وما يحمله من خفايا كثيرة تستحق تسليط الضوء عليها، بالإضافة إلى الشركات والاستغلال الذي يتم من خلالها، فضلاً عن مواضيع طاقات الشباب، والسوق السعودي، واستهلاك المنتجات، وصولاً إلى السكن والإيجارات والتوظيف".

واختتم فهد حواره قائلاً: "البرنامج يناقش كل ما يجب أن يكون للمواطن السعودي ولم يتحقق بسبب الاستغلال، فمن واجبي كمواطن تسليط الضوء عليه".