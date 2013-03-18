مهرجان السينما بتطوان يكرّم أحمد حلمي عن مجموع أعماله

يسافر أحمد حلمي صوب المغرب وبالتحديد لمدينة تطوان من أجل حضور حفل تكريم عن مجمل أعماله السينمائية مع عرض آخر أفلامه على الشاشة الكبيرة "على جثتي" الذي لم يلقَ رضاً واسعاً لدى النقاد الذين اعتبروه نسخة سيئة من أحد الأفلام الأمريكية.

وينعقد المهرجان ما بين 23 من مارس/آذار الجاري إلى 31 من نفس الشهر، وسيتم تكريم أحد عمالقة السينما الإسبانية فرناندو لروبيا، والمخرج التونسي رضا باهي، والممثلة المغربية ثريا العلوي، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي.

وينتمي مهرجان تطوان للسينما المتوسطية لأقدم المهرجانات التي رفعت من الثقافة السينمائية في المغرب.