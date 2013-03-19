إعلان الفائزين بجائزة أمير حائل للرواية السعودية

رعى الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، مساء أمس الأول، حفل جائزة للرواية السعودية وتدشين إصدار النادي الأدبي للكاتب فهد العلي العريفي رحمه الله، وذلك بمقر الغرفة التجارية.

وأوضح رئيس مجلس النادي الدكتور نايف المهيلب، أن الجائزة دفعت إلى الإبداع والتميز بين الكتاب ولكل المتميزين، مثنيا على الكاتب والأديب العريفي رحمه الله. بحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".

عقب ذلك ألقى الدكتور محمد الشوكاني كلمة أمانة الجائزة، عبر فيها عن شكره لأمير منطقة حائل على رعايته ودعمه للرواية السعودية، وللنادي الأدبي على احتضانه للروائيين والدور الذي يقوم به.

وأبان الشوكاني أن اللجنة اختارت أربع روايات فائزة بالجائزة، مشيرا إلى أن الروايات تجسد المرحلة التي وصلت إليها الرواية السعودية.

وشكر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، على دعمه للمثقفين والكتاب السعوديين، لافتا إلى أن الوزارة تدرس إقامة مكتبة عامة للرجال وأخرى للنساء وواحة للطفل في مناطق المملكة ومنطقة حائل.

إثر ذلك دشّن الأمير سعود بن عبد المحسن إصدار النادي الأدبي لكتاب الأديب فهد العلي العريفي عبر شبكة الإنترنت، ثم كرم الفائزين حيث حصل على المركز الأول ومبلغ 7 آلاف ريال ودرع، الروائي ماجد الجارد، وعلى المركز الثاني محمد النجيمي عن مدونته ومبلغ 10 آلاف ريال ودرع، فيما حصل على المركز الثالث الروائي محمد الغامدي، عن روايته ومبلغ 10 آلاف ريال ودرع، وحصل الكاتب إبراهيم الألمعي، على المركز الرابع ومبلغ 10 آلاف ريال ودرع.

وفي نهاية الحفل أبدى الأمير سعود بن عبد المحسن استعداد هيئة تطوير منطقة حائل على تقديم أرض في موقع متميز لوزارة الثقافة والإعلام لإنشاء مكتبة عامة ومرافق ثقافية، وكذلك واحة للطفل تكون رافداً من روافد الثقافة للجنسين.