السجن لـ3 أشخاص متهمين بسرقة فيلا المخرج خالد يوسف

أمرت النيابة بسجن 3 متهمين بسرقة فيلا المخرج المصري خالد يوسف بقرية كفر شكر ببنها، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأمر بضبط وإحضار باقي المتهمين بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتلقى مأمور مركز كفر شكر بلاغاً من عامل بفيلا المخرج خالد يوسف يفيد باكتشافه وجود بعثرة بمحتويات الفيلا، دون سرقة أي محتويات منها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وصديقه، وبالقبض عليهما اعترفا على باقي المتهمين، وأنهم قاموا بالدخول إلى الفيلا وجمعوا عدداً من الأجهزة الكهربائية، وجلسوا لاحتساء بعض المشروبات، وعندما شعروا بوجود حارس الفيلا قاموا بالهروب وتركوا المسروقات.

واعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة، وأنهم قاموا بسرقة عدد آخر من الفلل المجاورة لفيلا خالد يوسف، مستغلين سفر أصحابها للخارج فأصدرت النيابة قرارها.