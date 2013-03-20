"آرت دبي" ينطلق بمشاركة 30 دولة وأكثر من 500 فنان

افتتح معرض آرت دبي 2013 فعالياته للدورة السابعة أمس الثلاثاء، وسط ترقب في الأوساط الفنية الاماراتية والعالمية على السواء، لأهمية هذا الحدث الذي يستقطب أعمالاً فنية رائدة على صعيد العالم، ولما يزخر به من أعمال ولوحات وتجهيزات فنية معاصرة. ويشارك في هذا الحدث العالمي نخبة واسعة من الفنانين والمتاحف والصالات إلى جانب هواة الاقتناء ومتذوقي الفن .



كما تستضيف دورة العام 2013، التي تُقام خلال الفترة من 20 وحتى 23 مارس/ آذار الجاري، 75 صالة عرض فنية من 30 دولة، وأكثر من 500 فنان، من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

كما يشهد افتتاح المعرض إطلاق منتزه المنحوتات، وهو معرض يضمّ أعمالاً فنية على طول شاطىء ميناء السلام. ويعرض آرت دبي 2013 للمرة الأولى أعمال الفنانين الفائزين في جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أطلقت عام 2011.



يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من الساعة الرابعة مساء يوم الخميس، 21 مارس، ببرنامج حافل بالجولات الاستكشافية التي يديرها مجموعة من القيّمين، إضافة إلى ورش عمل للأطفال وإطلاق عدد من الكتب.

وفي جولته الرسمية على المعرض، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن " آرت دبي ملتقى يجمع تحت قبته مختلف ثقافات العالم جنباً إلى جنب مع فناني ومثقفي الإمارات، ما يعني أن دولتنا تولي اهتماماً كبيراً وجاداً بالحركة الفنية، وبالمشهد الثقافي الإماراتي، وتتيح له الفرص الطيبة للاحتكاك بالثقافات الأخرى، وتبادل المعرفة والتعارف بين روّاد الفن ومبدعيه".

وأبدى الشيخ حمدان خلال افتتاحه "آرت دبي" وأثناء جولة تفقدية على الأقسام، الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعجابه بما شاهده من معروضات.

نوافذ العربية

وكانت قناة "العربية" أطلقت في نفس سياق الفن المعاصر، مشروع نوافذ الفني الثقافي، الذي مهد الطريق أمام المشاهد والقارىء العربي لكي يدخل عالم الفن التشكيلي المعاصر، ويتعرف على أسماء رائدة وموهوبة طبعت بصمتها في العديد من الأعمال.

وقد قدِّم المشروع حتى الآن ولا يزال فنانات وفنانين تشكيليين منتشرين على مساحة العالم العربي، ناقلاً تجربتهم الفنية وأعمالهم وحتى وجدانهم.

كما قدمت السلسلة التي يعدّها نوفل الجنابي، تجارب تشكيليين من أجيال وحقبات مختلفة تعرض على المشاهد العربي الذي يتفاعل معها بشكل حثيث عبر التواصل الالكتروني.

*للاطلاع على المزيد من الفنانين التشكيليين يمكن زيارة "نوافذ" على الرابط التالي:

http://nawafeth.alarabiya.net

