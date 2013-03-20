السماح بعرض الفيلم المثير للجدل "عن يهود مصر"

قال منتج فيلم "عن يهود مصر"، هيثم الخميسي، إنه سيتم عرض الفيلم المثير للجدل الأربعاء القادم 27 آذار/مارس، الذي منعت السلطات الأمنية عرضه قبل نحو أسبوعين.

وأضاف "انتصرنا في معركتنا الإعلامية، لأن كل ما حدث من قبل الأمن الوطني كان غير قانوني".

وقال مخرج الفيلم، أمير رمسيس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فيلم "عن يهود مصر" سيتم عرضه في دور السينما. كسبنا معركتنا ضد الأمن الوطني وحصلنا على التصريح".

وقال عبد الستار فتحي، رئيس جهاز الرقابة الفنية، إن المسؤولين عن الفيلم انتهوا من كافة الأوراق المطلوبة ظهر الأربعاء.

وأعلنت شركة "رينيسانس"، التي تدير عدداً من دور السينما عبر البلاد، على صفحتها على "فيسبوك"، أنه "سيتم عرض الفيلم الأربعاء المقبل في سينمات رينسانس".

وقال مخرج الفيلم قبل أسبوعين، إن "الأمن الوطني منع الفيلم من العرض".

ويروي الفيلم قصة أفراد في الجالية اليهودية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين، ويتطرق إلى موضوعي الهوية والتسامح.