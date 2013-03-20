اللهجة الأردنية كادت تحرم ياسر المصري بطولة "تحت الأرض"

يبدو أن الحظ كان يعاند الأردني ياسر المصري، الذي وصل إلى القاهرة قبل ثلاثة أسابيع من أجل الإقامة بها لحين الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "تحت الأرض" الذي يشارك أمير كرارة وأمل بوشوشة وأحمد صلاح حسني بطولته، ومقرر له أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

حيث علمت "العربية.نت" من مصدر داخل المسلسل الذي يكتبه هشام هلال ومن إخراج أحمد جبر، أن ياسر المصري الذي شارك من قبل في بطولة فيلم "كف القمر" لم يستطع في بداية جلسات العمل التحضيرية أن يجيد الأداء باللهجة القاهرية، وظلت اللهجة الأردنية مسيطرة عليه طوال الجلسات، وهو ما سبب الضيق للمنتجة دينا كريم منتجة العمل، والتي استقدمت له مصحح لهجات ومدربة تمثيل هي مروة جبريل من أجل مساعدة المصري الذي يجسد شخصية "علي" في المسلسل، وهو بطولة موازية لدور أمير كرارة في العمل، ولكن المصري لم يستطع في البداية أن يجيد اللهجة، وهو ما جعل القائمين على العمل يفكرون في إسناد الدور لممثل آخر، وحل أزمة ياسر المصري بإسناد أحد الأدوار الصغيرة له في المسلسل، ولكن التحسن الذي ظهر على لهجة المصري في جلسات التحضير النهائية للعمل جعل المنتجة دينا كريم تقرر منحه فرصة تقديم الدور، على أن تقوم بتأجيل تصوير مشاهده لفترة من أجل الحصول على كورسات مكثفة في اللهجة المصرية مع مصحح اللهجات، وكذلك مدربة التمثيل من أجل تقديم الشخصية.

جدير بالذكر أن المسلسل كان من المقرر أن يخرجه في البداية محمد بكير قبل أن يعتذر بسبب مسلسل منى زكي ليحل بدلاً منه أحمد جبر مدير التصوير ليتولى الإخراج في أول تجربة له.