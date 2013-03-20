صابر الرباعي يتزوج للمرة الثانية بعد جدل كبير

بعد انتهاء معاملات طلاقه من زوجته الأولى، عقد الفنان التونسي صابر الرباعي قرانه على خطيبته إخلاص جنيفان منذ حوالي الأسبوع، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار". وأقام صابر الرباعي حفلاً صغيراً حضره عدد من المقربيين من الأهل والأصدقاء في أحد فنادق تونس.

المعروف أن تونس لا تقبل بتعدد الزوجات، وأن إجراءات الطلاق تأخذ وقتاً طويلاً بالمحاكم، حيث يعقد القانون في تونس على إجراء 3 جلسات صلح، إلى جانب الإجراءات الأخرى الخاصة بضبط قيمة نفقة المطلقة ونفقة الأبناء.

ومن الجدير ذكره أن الرباعي منفصل عن زوجته الأولى، ولديه منها طفلان هما إسلام وصفاء، وبعد ظهور جنيفان معه في إحدى حفلاته، أعلن صابر أنه يعيش قصة حب ويستعد للزواج.

وكانت زوجة صابر الرباعي الأولى تعمل كإدارية في بنك، أما زوجته الثانية إخلاص فتعمل كمضيفة طيران.