أمسية سينمائية في دبي للتعريف بالمواهب الخليجية

سيعرض "مهرجان دبي السينمائي الدولي" مجموعة من الأفلام التي تم اختيارها من قبل للمشاركة في "مهرجان الخليج السينمائي"، والتي حققت قبولاً جماهيرياً كبيراً في أمسية سينمائية للتعريف بالمواهب الخليجية.

ويستضيف "مركز مرايا للفنون"، هذه الأمسية التي تبدأ يوم السبت 6 أبريل/نيسان 2013 في السابعة مساء، وتَعرض أفلاماً وثائقية من أعمال مجموعة من المخرجين الإماراتيين ممن شاركوا بأعمال سينمائية في الدورات السابقة لـ"مهرجان الخليج السينمائي"، حيث ستعرض الأمسية خمسة أفلام وثائقية قصيرة، تتناول العديد من المواضيع المتنوعة، التي تغطي جوانب من الواقع الاجتماعي الإماراتي.

أفلام الأمسية

تتضمن الأعمال التي سيتم عرضها في الأمسية السينمائية في "مركز مرايا للفنون"، كلاً من فيلم "ظاهرة القمبوعة"، ومدته 17 دقيقة للمخرج عبدالرحمن المدني، الذي يتناول موضوعة "القمبوعة"، أو تسريحة "خلية النحل"، التي تُعرف أيضاً باسم "سنام الجمل"، وعما إذا كانت هذه الظاهرة تسيء إلى الشيلة والعباءة، ويتقصّى انقسام آراء المجتمع حيالها، وذاك التناقض بين الموضة والاحتشام.

كما يحضر فيلم "أنا عربي"، الذي عُرض في الدورة الخامسة من "مهرجان الخليج السينمائي"، للمخرجتين جمانة الغانم وأحلام البناي، والذي يتقصّى حال اللغة العربية في 21 دقيقة، وما آلت إليه اليوم من خلال استطلاع آراء الشباب في الإمارات، ومعرفة العوامل التي أثّرت عليها، كتعدد الثقافات، ويستعين بآراء خبراء بحثاً عن حلول.

بينما يبرز فيلم "قطط" مدته 15 دقيقة للمخرج مروان الحمادي، يتحدث عن حياة حيوانات متوحشة تبنتها عائلات تعيش في الإمارات، لنتعرّف من خلال أربع شخصيات على مقدار العناية والاهتمام التي يوليها أصحاب تلك الحيوانات أثناء تربيتهم لها، ويستضيف الفيلم شخصيات تمتلك ثلاثة أو أكثر من تلك الحيوانات.

ويُعرض في الأمسية فيلم "الزوجة الثانية"، للمخرجة موزة الشريف، الذي يستعرض في 14 دقيقة حب الإماراتي لسيارته، وعلاقته بها من خلال سلسلة من التعليقات من شباب وشابات من الإمارات، يطرحون وجهات نظرهم حول هذا الموضوع بطريقة ساخرة، ويستكشف الفيلم ادعاء النساء أن الرجال على استعداد لإنفاق أموال طائلة على سياراتهم، غير أنهم لا يبدون السخاء ذاته عندما يتعلّق الأمر بالزواج. وكما قالت إحداهن: "الرجال على استعداد لأن يأخذوا قرضاً من البنك، وينفقوا 400 ألف درهم على السيارة، وهذا ما يتسبب في إفلاسهم، وعدم قدرتهم على الزواج".

في حين يسلط فيلم "الكندورة" ومدته 15 دقيقة، للمخرجتين لمياء المعلا وميثا الحداد، الضوء على الزي التقليدي للرجال في الإمارات، وما طرأ عليه من تغييرات، سواء في التصميم أو في اللون أو في إضافة عناصر زخرفية، ومن ثم ينتقل ليسلّط الضوء على الجيل الجديد الذي ساهم في تغيير شكل الكندورة، مما يمكن أن يؤدي ربما إلى نسيانها.

