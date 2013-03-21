الدورة السابعة من "آرت دبي" تقدم أوسع برنامج في تاريخ المعرض

كانت اختيارات الصالات الفنية للأعمال المشاركة في "آرت دبي 2013" منتقاة بعناية، وذلك حسب ما صرّح الكثير منهم لـ"العربية.نت" وتتضمن هذه الأعمال العرض الأول للفنانة يايوي كوساما في منطقة الشرق الأوسط ضمن صالة فيكتوريا ميرو (لندن)، وأعمال للفنان فيصل بغريش تبعث على التفكير العميق بالمستقبل ضمن صالة كامبانيا بريميير (برلين)، ومجموعة مختارة من الأعمال المميزة في صالة سي آر جي (نيويورك) للفنانات لويز بورجوا وزارينا هاشمي وهوما بهابها وايتيل عدنان.

ويستقطب "آرت دبي" صالات فنية رائدة من كافة أنحاء أوروبا وأمريكا، ومنها إيفون لامبير (باريس)، وغاليري كريزينجر (فيينا)، وأليكساندر غراي أسوشيوتس (نيويورك)، وغاليري شانتال كروسيل (باريس)، وبايس (لندن/ بكين/ نيويورك)، إضافة إلى عدد من أبرز الصالات من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، مثل بلاتفورم تشاينا (بكين/ هونغ كونغ)، وصفير- زملر (هامبورغ/ بيروت)، وإكسبيريمنتر (كولكاتا)، وروديو (إسطنبول)، وصالة الخط الثالث (دبي)، وتسفيير (بنغالور)، وصالة أثر (جدة).

مشاريع ومبادرات

وتشهد دورة هذا العام من معرض "آرت دبي" تقديم أكبر عدد من المشاريع والمبادرات الفنية وورش العمل.

وتعد مشاريع "آرت دبي" التي انطلقت منذ 2007 الأكثر كلفة هذا العام في تاريخ المعرض وهو برنامج غير ربحي يضم أعمالاً وابتكارات فنية من فنانين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وتتماشى مشاريع "آرت دبي" مع تركيز المعرض على تعزيز المواهب التي تزخر بها المنطقة، وحرصه على بذل كافة الجهود بالتعاون مع المؤسسات والفنانين.

وتم تكليف الفنانين لابتكار أعمال فنية جديدة، تعبّر عن هذا المعرض العالمي، ويتضمن برنامج "مشاريع آرت دبي" هذا العام برنامج "الفنان المقيم"، وأعمال فنية لفضاءات محددة، وصالة فنيّة متنقلة، وعروض أدائية، وبثّ إذاعي، وبرامج للأطفال، وعروض للأفلام.

المشاريع المكلّفة

إلى جانب الفنانين المشاركين في برنامج "الفنان المقيم" وهم دينا دانش، وجو نعمة، ويودي نور، تمّ تكليف ثمانية فنانين آخرين لابتكار أعمال مخصصة بمواقع محددة لمعرض "آرت دبي 2013" وهم: هند بن دميثان، وماري إيفانز، وشي جينسونغ، ومحمد كاظم، وفريدة لاشاي، وباسم مجدي، وأحمد أوغوت، وإحسان الحقّ. ويعمل الفنانون على إبداع أعمال جديدة تعزز مشاركة الجمهور وتفاعلهم مع المعرض ومفهومه.

وتستخدم المشاريع المكلّفة مجموعة من الوسائط تتنوع بين مدوّنة فيديو لهند بن دميثان إلى مجسمات خاصة بالفنّان إحسان الحقّ، والتي تمثل حيوانات مصنوعة من الجصّ وبأحجام واقعية. وقد ابتكر أحمد أوغوت ردهة لكبار الشخصيات خاصة بالمتدربين توفر لهم مساحة للاسترخاء وتبادل المعرفة، والاستفادة من برنامج للفعاليات المتخصصة. وتشارك ماري إيفانز، بدعم خاصّ من المجلس الثقافي البريطاني، بمجموعة من الأعمال الفنية الضخمة على الحائط في مواقع محددة.

وستقوم الفنانة والموسيقية فاطمة القادري على تأليف سلسلة من المقاطع الموسيقية القصيرة، سيتم إذاعتها خلال أوقات معينة في المعرض.

المعرض الفني المتنقل

وفي خطوة تهدف إلى نقل الفنّ المعاصر إلى أوسع شريحة من الجمهور يدخل مفهوم "المعرض المتنقّل" للمرّة الأولى في فعاليات "آرت دبي"، حيث ستنشأ صالة عرض متجوّلة على شاحنة متنقّلة تعرض أعمالاً فنيّة معاصرة ونوعيّة من توقيع فنانين مقيمين في الإمارات، منهم عظيم الغصين، وشمسة العميرة، ورامي فاروق، ورانيا جشي، وكريم مرتضى، وشارمين سيد وساره الحدّاد.



وسيزور المعرض الفني المتنقّل مواقع مختلفة في كل يوم من "أسبوع الفن"، وهم معرض "سكة" الفني والسركال أفينيو والجامعة الأمريكية في دبي و"آرت دبي".

وانطلقت فكرة المعرض الفني المتنقل على يد إيزابيلا إيلاه هيوز وهي مقيمة في دبي، وأنجيلا سيانغ لي.

متجر "دي إكس بي"

ورافق "آرت دبي" الذي يعتبر نقطة التقاء فريدة لساحة فنية متنوعة في دورته السابعة العديد من المبادرات والفعاليات وورش العمل التي أقيمت على هامش المعرض، ويعتبر متجر "دي إكس بي dxb" -تعني "دبي" اختصاراً باللغة الإنكليزية- أحد أهم المبادرات التي تعرض ابتكارات فنانين مقيمين في الإمارات العربيّة المتحدة بغضّ النظر عن جنسياتهم وتُطعِّم "آرت دبي 2013" بباقة من التصاميم الحصرية والمحدودة التي يتم بيعها للزوار.

ويعتبر متجر "دي إكس بي" جهة غير ربحية، تأسس عام 2011 كمتجر متجول تتمثل مهمته بإبراز أعمال فنانين ومصممين مقيمين في الإمارات العربيّة المتحدة.

ويمثّل المتجر منصّة من شأنها التعريف بالمواهب المحليّة وبيع ابتكاراتها بما في ذلك الأعمال الحصريّة ومحدودة الإصدار من مقتنيات مختلفة ذات لمسات إبداعيّة وحلي ومفروشات وقرطاسيّة وملابس، وتعتبر جميع منتجات المتجر هي من تصميم وإنتاج فنانين مقيمين في دولة الإمارات.

وقالت مديرة الإبداع في "آرت دبي"، تيما أوزدن، لـ"العربية.نت": "يصلنا كثير من الطلبات للمشاركة في عرض منتجاتها في المتجر، وهناك لجنة من خارج (آرت دبي) تختار المنتجات المقترحة التي سيتم عرضها، وبعد الموافقة على الطلبات، نتصل بالمصممين لبدء إنتاج القطع الفنية التي أرسلوا طلباتهم عنه، علماً بأن المنتجات يجب أن تكون حصرية ومحدودة الإصدار".

ويسعى متجر "دي إكس بي" هذا العام إلى عرض أعمال الفنانين والمصممين المشهورين وإزاحة الستار عن مواهب جديدة وناشئة على الساحة المحليّة.

ويشارك في نسخة عام 2013 من متجر "دي إكس بي" 36 مصمماً وفناناً مقيماً في الإمارات العربيّة المتحدة.

وتنظم الدورة السابعة من "آرت دبي" ما بين 20 و23 آذار/مارس 2013 في مدينة جميرا بدبي، ويُشارك فيها 75 صالة عرض فنية من 30 دولة، و500 فنان، معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.