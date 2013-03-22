منتدى الفن العالمي وبرنامج ماركر في آرت دبي 2013

استطاع معرض "آرت دبي" دفع عجلة المشهد الفني المعاصر في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دوره في استكشاف الفنون العالمية والتبادل الثقافي ودعمها بإحضار الثروات الفنية العالمية ووضعها في متناول متذوّقي الفن في المنطقة.



وينظم "آرت دبي" في دورته الحالية العديد من المبادرات التثقيفية لكافة الأعمار، بدءاً من الأطفال وطلاب الجامعات وحتى الفنانين الناشئين والمتخصصين المحترفين في الفن، حيث أطلق هذا العام برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، وهو عبارة عن مجموعة من ورش العمل والجولات المخصصة للصغار والمراهقين الشباب عن عمر يتراوح بين الثلاث سنوات والـ14 سنة، ويتضمن المشروع الموسّع ورش عمل للدمى من زيد زيد كيدز، والاستمتاع بجولات استكشافية في صالات العرض.

كما يعرض آرت دبي 2013 للمرة الأولى أيضاً أعمال الفنانين الفائزين في جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي أُطلقت عام 2011.

ويستطيع الزائر للمعرض مشاهدة الأفلام الإبداعية من خلال حجرة "ذي هاتش" ذات السلالم العادية الكلاسيكية والتي تشرف عليها مها مأمون، وهي العضو المؤسس في مركز الصورة المعاصرة في القاهرة، ويُقدم أعمالاً للفنانين علي شري، وحسن خان، وأنري سالا.

منتدى الفن العالمي

انطلق المنتدى في دورة آرت دبي 2007، ويجمع تحت سقفه نخبة من الشخصيات البارزة في عالم الفنّ والفكر والإبداع والسياسة يتخلّله حوارات شيّقة ونقاشات إبداعية يشارك بها الحضور مع المتحدثين، وشارك فيها لهذا العام شروق حرب الفنانة الفلسطينية التي تعيش وتعمل في مدينة رام الله، في نقاش إبداعي أطلقوا عليه "متلازمة رام الله" مع الكاتب جاي مان أبوت.

ويستكشف منتدى الفنّ العالمي السابع الذي يحمل عنوان "هذا هو المعنى" (It Means This) في دورته الحالية موضوع النظريات الفكرية للمفاهيم، حيث يأخذ على عاتقه مسؤولية تفسير العبارات والكلمات والمصطلحات المتداولة في عالم الفن، والتي نشعر بأنّنا نعرفها، وتلك التي علينا معرفتها لنتمكن من الغوص في عالم الفن في القرن الـ21.



وتدور كل جلسة من المنتدى حول كلمة أساسية قد نستخدمها بشكل يومي مثل تراث و سيرة ذاتية أو منطقة حرّة أو مكان، كما يتطرق المنتدى إلى تعابير أكثر تعقيداً والتي هي أقل تداولاً.



ويقوم المشاركون في المنتدى باختيار التعابير والكلمات والمصطلحات من خلال جلسات النقاش والحوارات والأعمال الأدائية والأفلام والموسيقى وغيرها، ويدير المنتدي لهذا العام المحرّر أتش جي ماسترز المقيم في اسطنبول



برنامج "ماركر"

يهدف قسم "ماركر" في آرت دبي إلى تسليط الضوء على منطقة جغرافية معينة من خلال أعمال فنّانين مبدعين، ويسلط في دورة 2013 على منطقة غرب إفريقيا.

ويستكشف الزائر طبيعة الحياة المتبدلة في المدن في غرب إفريقيا وطريقة تأثيرها في المجتمع من خلال الأعمال الفنية المعروضة.

واختارت المشرفة على البرنامج "بيسي سيلفا" المقيمة في لاغوس خمس مؤسسات فنية للمشاركة في المعرض والتعاون عن كثب مع الفنّانين لإنتاج أعمال فنيّة مميّزة لآرت دبي، وهي مركز الفنّ المعاصر (لاغوس، نيجيريا)، وإيسباس دوالآرت (دوالا، الكاميرون)، وميزون كاربي دييم (سيغو، مالي)، ومؤسسة نوبوكه (أكرا، غانا)، وشركة رو ماتيريال (داكار، السينغال)، وستقدّم كلّ مساحة فنية أعمالاً حديثة أبدعها فنّانون مثل سولي سيسيه (السينغال) وأبليد غلوفر (غانا)، وعبدولاي كوناتيه (مالي) وبوريس نزيبو (الكاميرون) وتايي إيداهور (نيجيريا).

ويسلط ماركر 2013 الضوء على الفنّ والفنّانين من غرب إفريقيا في الشرق الأوسط للمرّة الأولى على الإطلاق.

وقالت "سيلفا" لـ "العربية.نت" "إن المشاركة في آرت دبي تمنح الفنانين والمؤسسات الفنية من غرب إفريقيا فرصة التواصل والتفاعل مع فناني الشرق الأوسط والوصول في الوقت عينه إلى جمهور أوسع.

وتشارك في قسم "ماركر" 2013 خمس مؤسسات فنية من غرب إفريقيا تجتمع في معرض فني دولي للمرّة الأولى على الإطلاق.

وبدأ "ماركر" عام 2011 بنسخة تجريبية ضمّت أعمالاً لفنانين ومؤسسات من آسيا والشرق الأوسط، وسيلتزم المعرض التركيز في كلّ نسخة على منطقة معينة فتم التركيز في "ماركر" عام 2012 على إندونيسيا.

