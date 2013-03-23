اختتام معرض "آرت دبي" بأكثر من 23 ألف زائر

اختتمت فعاليات الدورة السابعة لمعرض "آرت دبي"، أحد أكبر معارض الفن في منطقة الشرق الأوسط التي جمعت المهتمين وذواقة الفن المعاصر من جميع أنحاء العالم.

وتجاوز عدد زوار المعرض الـ23 ألف شخص، كما قدرت مجلة "كانفاس" المتخصصة بالفن قيمة المعروضات بأكثر من 11 مليون دولار أمريكي.

وتخلل معرض "آرت دبي" العديد من الفعاليات والنقاشات التي ساهمت في تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين والزوار.

ويعتبر "حديث الشرفة" إحدى هذه الفعاليات المهمة، وهي سلسلة من الحوارات الودية بين أبرز شخصيات الساحة الفنية في الشرق الأوسط وآسيا من بينهم جورجينا آدم وهارو كمبشيان وستوارت كومر وعمر خليف وبومي أودوفونادي والشيخة حور القاسمي والأمير ياميسي شايلون وسكوت ستوفر.



جائزة "مجموعة أبراج للفنون"

وتم الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة لجائزة "مجموعة أبراج للفنون" التي تساهم بدعم الفنانين المعاصرين لتطوير مواهبهم. وتميزت مسابقة هذا العام بمنح الجوائز للفنانين على أساس مقترحاتهم بدلا من أعمالهم المنجزة.

وفاز بالجائزة كل من ڤارتان أڤاكيان وريّان تابت من لبنان، وإيمان عيسى من مصر، وهوما مولجي من باكستان، وهراير سركيسيان من سوريا.

وقدم ڤارتان أڤاكيان عمل "تأريخ الموجز" استذكر من خلاله قادة الانقلابات الفاشلة المنسّيين، من خلال تماثيل مصغّرة مصنوعة من الذهب الخالص ومزروعة في كريات بلورية من الأكريليك الشفاف.



أما عمل "عناصر مشتركة" لإيمان عيسى فتمحور حول سير ذاتية من خلال ألواح نصّية وصور ومنحوتات. وامتلأ عمل هوما مولجي الذي حمل عنوان "حيوات هذا وذاك العجائبية" بالحيوانات المحنطة، بالإضافة إلى نسخ خزفية لدمى بلاستيكية رخيصة.

أما هرير سركيسيان فاختار عنوان "خلفية" لعمله الذي اشتمل على صور فوتوغرافية مختارة من استوديوهات تصوير في الإسكندرية وعمّان وبيروت وجبيل والقاهرة واسطنبول. وشارك الفنان ريان تابت في عمل "وجه العدو مرسوم في الرصاص" وهي عبارة عن قطعة أرض مترامية الأطراف، مؤلفّة من آلاف القطع الرصاصّية الفريدة.

