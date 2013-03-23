عبد العزيز المقالح يفوز بجائزة ملتقى القاهرة للشعر

فاز الشاعر اليمني، عبدالعزيز المقالح، بجائزة ملقتى القاهرة الدولي الثالث للشعر، بحسب ما أعلنت الخميس لجنة تحكيم المهرجان.

وتبلغ قيمة جائزة الملتقى 100 ألف جنيه مصري ( 15 ألف دولار تقريباً)، وهي تمنح عن مجمل أعمال الشاعر. وكانت جائزة الدورة الأولى من الملتقى منحت للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، أما جائزة الدورة الثانية فمنحت للشاعر المصري أحد عبدالمعطي حجازي.

يذكر أن عبدالعزيز المقالح شاعر وناقد يمني ولد في العام 1937، عمل أستاذاً للأدب، وترأس جامعة صنعاء، كما ترأس مركز الدراسات والبحوث اليمني، وهو عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة ودمشق وفي الأكاديمية الدولية للشعر في إيطاليا، ولديه مؤلفات كثيرة تتراوح بين الشعر والأدب والفن وتاريخ الأدب والفكر.

وافتتحت هذه الدورة من المهرجان الاثنين تحت شعار "ربيع الشعر العربي ربيع الثورة". وينعقد هذا المؤتمر مرة كل عامين بالتناوب مع ملتقى القاهرة للرواية العربية.