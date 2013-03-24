إعلان بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013

أصبحت بغداد رسمياً السبت عاصمة للثقافة العربية لعام 2013 في حدث تعول عليه كثيرا العاصمة العراقية لاستعادة دورها الثقافي بعد عشرة أعوام على الغزو الأمريكي.

واستقبلت العاصمة العراقية هذا الحدث الثقافي المهم بحفل رسمي أقيم في خيمة ضخمة في منتزه الزوراء بوسط العاصمة، وشارك فيه خصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وافتتح الحفل على أنغام عازف العود العراقي نصير شمه قبل أن يعتلي المنصة رئيس الوزراء الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن أمله باستعادة الدور الريادي لعاصمة العباسيين.

وقال المالكي إن "بغداد التي كانت مصدر إشعاع لكل العالم تنهض اليوم من جديد بعون الله وبهمة العراقيين وأشقائهم العرب وكل المتنورين والأحرار في هذا العالم".

وفي إطار فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية، سيقام نصب كبير في ساحة الفردوس في وسط العاصمة، وهي الساحة التي كان يتوسطها تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وسيرمز هذا النصب إلى تاريخ هذه المدينة العريقة التي أسسها الخليفة أبو جعفر المنصور.

وفي السنة الماضية احتفلت بغداد بمرور 1250 عاما على تأسيسها، وهي تأمل أن يساعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية لهذه السنة على استعادة بعض من دورها الثقافي بعد عشرة أعوام على الغزو الأمريكي للعراق وما شهده هذا البلد من أعمال عنف دموية.